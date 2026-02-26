Mañueco no participará en el cara a cara propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a las elecciones del 15M, Alfonso Fernández Mañueco, no participará en el cara a cara electoral propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, durante la campaña de las elecciones autonómicas.

Desde el equipo de campaña de Mañueco se ha trasladado a RTVE que el candidato del PP participará "en los dos debates que establece la ley" y que se ajustará a las condiciones fijadas por la Comisión de Debates constituida conforme a la normativa vigente en Castilla y León. Por tanto, sí asistirá al debate a tres propuesto por RTVE entre Mañueco, Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), que tendrá lugar el 5 de marzo.

Adicionalmente a este debate, RTVE había planteado un cara a cara como un ejercicio directo de debate entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes regionales. Sin embargo, el candidato ‘popular’ ha declinado la oferta de debate bilateral.

En su comunicado, desde el equipo de Mañueco han subrayado que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.

PSOE: La negativa de Mañueco "no tiene justificación democrática" Desde el Partido Socialista reconocen en que, si bien la ley establece la celebración de dos debates, se trata de un mínimo y no se limita que haya otros. Por eso, dicen, Mañueco pone "excusas": "Cuando se trata de confrontar ideas y dar explicaciones a la ciudadanía, el PP opta por el Plasma. Va en su ADN", han criticado. Fuentes Socialistas afirman que esa negativa del popular Alfonso Fernández Mañueco a participar en el cara a cara planteado por RTVE con su candidato, Carlos Martínez, "una negativa que no tiene justificación democrática". Y suman a Mañueco a "la larga lista de dirigentes del Partido Popular que rehúyen el debate". Y afirma que otros populares como Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy o María Guardiola, "también evitaron dar la cara cuando tocaba". Algo que critican porque "en democracia, el debate no es una opción: es una obligación de los ciudadanos": "No entendemos qué miedo puede llevar a Mañueco a negarse a debatir", han añadido El PSOE llama la atención, además, que "mientras el candidato del PP se esconde, ayer vimos al candidato de Vox participando en un espectáculo de odio", al que que sucede "a poco más de quince días de las elecciones". "Actitudes antidemocráticas", que insisten los socialistas, tendrán respuesta en las urnas el próximo 15 de marzo. "Lo que nos jugamos en Castilla y León", dicen esas fuentes, es "un PP que no debate y un Vox que baila entre insultos".