Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León que vuelve a encabezar la lista de PP por tercera vez
- La primera vez que se presentó fue en 2019 y aunque no ganó las elecciones fue investido por el acuerdo con Cs
- En 2022, adelantó los comicios y ganó, pero no con mayoría absoluta y volvió a depender de otro partido, Vox
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vuelve a encabezar la lista del PP a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Será la tercera vez consecutiva que lo haga después de hacerlo en 2019, cuando tomó el testigo del histórico Juan Vicente Herrera, quien estuvo al frente de la comunidad durante 18 años, y en 2022, cuando por primera vez los castellanoleoneses acudieron solos a las urnas tras el anticipo electoral.
Mañueco ha agotado por completo su segunda legislatura, a pesar de haber gobernado en minoría en el último año y medio debido a la salida abrupta del que fuera su socio: Vox. Ahora aspira no solo a revalidar el cargo, sino también a conseguir la suficiente representación para no depender de nadie, aunque en las dos últimas legislaturas ha podido ser presidente de la Junta de Castilla y León gracias a pactos, pues nunca ha logrado mayoría absoluta.
En las pasadas elecciones, el PP obtuvo 31 escaños, diez menos de los necesarios para la mayoría absoluta, por lo que volvió a necesitar pactar para conseguir la investidura.
Gobiernos en coalición
En 2019, el también presidente del PP de Castilla y León perdió las elecciones frente al PSOE, pero logró ser investido gracias al acuerdo con Ciudadanos. Con ellos estuvo gobernando hasta que en diciembre de 2021 decidió adelantar los comicios a febrero de 2022 —aún le quedaba un poco más de un año para acabar la legislatura— sin ni siquiera consultarlo con su socio, siguiendo la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hizo lo mismo para deshacerse de Ciudadanos.
Sin embargo, en 2022 la jugada no le salió a Mañueco tan bien como a Ayuso -ella obtuvo mayoría absoluta-, y aunque el PP ganó las elecciones de febrero de 2022 en Castilla y León, tuvo que volver a pactar, aunque en esta ocasión cambió a Ciudadanos por Vox. Fue el primer presidente autonómico que abrió la puerta a un Gobierno en coalición con los de Santiago Abascal.
Gobernó con esta formación hasta que en julio de 2024 el líder de Vox dio por finiquitados todos los Ejecutivos autonómicos de coalición por la crisis de los menores migrantes no acompañados.
Desde que salieran del Ejecutivo los de Santiago Abascal, Mañueco no ha logrado aprobar nuevos presupuestos autonómicos, pues actualmente están en vigor las cuentas de 2024, que fueron aprobadas en abril de ese año, cuando PP y Vox aún gobernaban en coalición.
En octubre de 2025, presentó el proyecto de presupuestos para 2026, que intentó aprobar con un gobierno en minoría, pero las negociaciones no prosperaron y fue la primera vez en la historia parlamentaria de Castilla y León que el Gobierno autonómico vio cómo las Cortes lo rechazaban.
Cerca de la política desde que nació
Nacido en 1965 en Salamanca, se podría decir que Mañueco mamó la política casi desde que nació, pues es hijo del que fuera alcalde de su ciudad natal entre 1969 y 1971, Marcelo Fernández, y al igual que su padre, también el dirigente 'popular' fue regidor en esta misma ciudad entre 2011 y 2018.
Comenzó en política muy joven, pues con 18 años se afilió a las Nuevas Generaciones del PP y cinco años después ya fue nombrado secretario general del PP de Salamanca. Es licenciado en Derecho y ha sido también concejal, diputado provincial y presidente de la Diputación de Salamanca entre 1996 y 2001.
Ese año entró a formar parte del Ejecutivo de Herrera cuando fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. En 2007 cambió de cartera y se ocupó de Interior y Justicia, en la que se mantuvo hasta que se presentó a las elecciones municipales de 2011.
