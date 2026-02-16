Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León que vuelve a encabezar la lista de PP por tercera vez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vuelve a encabezar la lista del PP a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Será la tercera vez consecutiva que lo haga después de hacerlo en 2019, cuando tomó el testigo del histórico Juan Vicente Herrera, quien estuvo al frente de la comunidad durante 18 años, y en 2022, cuando por primera vez los castellanoleoneses acudieron solos a las urnas tras el anticipo electoral.

Mañueco ha agotado por completo su segunda legislatura, a pesar de haber gobernado en minoría en el último año y medio debido a la salida abrupta del que fuera su socio: Vox. Ahora aspira no solo a revalidar el cargo, sino también a conseguir la suficiente representación para no depender de nadie, aunque en las dos últimas legislaturas ha podido ser presidente de la Junta de Castilla y León gracias a pactos, pues nunca ha logrado mayoría absoluta.

En las pasadas elecciones, el PP obtuvo 31 escaños, diez menos de los necesarios para la mayoría absoluta, por lo que volvió a necesitar pactar para conseguir la investidura.