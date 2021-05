El PP ha arrasado en las elecciones en la Comunidad de Madrid con 65 escaños, más del doble de los obtenidos en 2019, y se queda a cuatro de la mayoría absoluta en unos comicios en los que los 'populares' han conseguido superar a todo el bloque de la izquierda junto, con más del 99 % del voto escrutado. Más Madrid se convierte en la sorpresa de la noche del 4M superando en votos al PSOE con el mismo número de escaños, 24. Los socialistas se dejan así 13 diputados por el camino, en su peor resultado histórico en la comunidad, y Más Madrid gana cuatro. Vox sube de quinta a cuarta fuerza con 13 representantes, uno más que en 2019, mientras que Unidas Podemos se mantiene como último partido con diez escaños, sumando tres más. Se cumplen los peores presagios para Ciudadanos, que se queda sin representación en la Asamblea de Madrid y sigue en caída libre electoral dejándose en esta región los 26 diputados que tenía.

Esta es la foto que dejan unos elecciones que han supuesto la salida de la política de Pablo Iglesias tras no ser capaz de llevar más alto a su formación en la Comunidad de Madrid y que se han vivido con aire de elecciones generales de principio a fin. El PP mantiene su mayor bastión y se erige como la fuerza conservadora hegemónica en esta comunidad tras comerse literalmente a Ciudadanos y sacar 51 diputados más que Vox.

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha rozado así una mayoría absoluta deseada para poder gobernar con las manos totalmente libres, tal y como ha pedido durante toda la campaña, pero salvo sorpresa mayúscula no tendrá obstáculo alguno para seguir en la Puerta del Sol ya que Vox ha avanzado en esta noche electoral que "facilitará" su investidura.

Las de Madrid han sido las cuartas elecciones que se celebran en pandemia y han estado marcadas por una alta participación del 76,24%- once puntos más que hace dos años- con largas colas en toda la jornada de votación.

La izquierda no ha sido capaz de revertir una tendencia que parecía imparable con un 'efecto Ayuso' imbatible. El bloque progresista no consigue dar con la tecla acertada en la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP desde 1995 y donde durante los próximos dos años así seguirá siendo, ya que en 2023 los ciudadanos volverán a las urnas con la mayoría del resto de comunidades.

En el frente de la izquierda, que había mostrado durante la campaña una inusual unión que finalmente de poco ha servido, la candidata Mónica García ha conseguido llevar a su partido al liderazgo de la oposición, por muy poco eso sí, frente a un Ángel Gabilondo (PSOE) que ha pasado de ganar las elecciones hace dos años en la Comunidad de Madrid a llevar al partido a la tercera posición. El 'efecto Iglesias' también ha sido más que moderado y los 'morados' solo suman tres escaños más.

Gabilondo reconoce la derrota: "No lo he logrado y lo lamento"

"No he sido capaz de abrir espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así. No lo he logrado y lo lamento". El candidato socialista, Ángel Gabilondo, con un tono claro de total derrota, ha comparecido tras hacer caer al PSOE a la tercera posición en la Asamblea de Madrid.

El candidato, que ya antes de estas elecciones sonaba para otras funciones fuera del PSOE de Madrid, ha avanzado que el partido hará un análisis de lo ocurrido porque "no era lo que esperaban" y tendrán que "reorientar" el proyecto socialista en la región.

"Al margen de cualquier resultado, sigue siendo verdad que hay personas en Madrid en situación de necesidad y no sentirán jamás el desamparo mientras exista el PSOE", ha afirmado Gabilondo, que ha dicho que "seguirán doliendo" las colas del hambre, la desigualdad y la pobreza.





05.30 min Gabilondo, tras el batacazo electoral del PSOE: "Los resultados no son buenos, no lo he logrado y lo lamento"

Y si Casado se ha apresurado a extrapolar estos resultados de cara a unas elecciones generales, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha hecho lo contrario, para decir que estas elecciones "no representan al conjunto de España".

"No son unos buenos resultados para el PSOE y no quiero poner paños calientes, no hemos sabido atraer al electorado y desde ahora mismo empezamos a trabajar para conseguir la confianza de las mayorías", ha añadido, para criticar al PP por haber decidido "abrazar a la ultraderecha" y "hasta mimetizarse" con ella. El PSOE se ha conjurado para "en dos años construir la alternativa progresista que Madrid necesita".

