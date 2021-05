La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado confiada este miércoles en llegar a un acuerdo con Vox en los próximos días que garantice su investidura, ya sea en forma de "apoyo o abstención", después de haber conseguido una arrolladora victoria en las elecciones de este 4M, posicionándose a tan solo cuatro escaños de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario (69).

"Estoy segura de que nos vamos a entender pronto y no va a haber dificultades", ha señalado la presidenta en funciones en una entrevista en la cadena Cope, donde ha anunciado que una de las primeras medidas que pondrá en marcha su equipo tendrá que ver con la fiscalidad, tras haber prometido una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF: "Todo lo que necesitan las clases medias", ha aseverado.

La líder 'popular' ha celebrado que, con esta amplia victoria, donde tan solo necesitaría el apoyo o la abstención de Vox para gobernar, ya que los partidos de izquierda en su conjunto han cosechado 58 escaños frente a los 65 del PP, todas las medidas que se pongan en marcha ahora "no serán frenadas desde dentro del Gobierno, como hasta ahora, ni tampoco en el Parlamento", en una clara alusión a Ciudadanos, junto con el que gobernaba en coalición hasta la convocatoria electoral.

Preguntada por si contará con algunos de los gestores de la formación 'naranja' que formaban parte de su anterior ejecutivo, y que no han obtenido representación en la Asamblea madrileña, Ayuso ha reconocido que hay "buenos gestores" en las filas de Ciudadanos y que su intención es contar con "los mejores": "Madrid necesita a los mejores, pero no solo los mejores están en el PP", ha recalcado, a la vez que ha reconocido que su prioridad ahora es formar un gobierno "algo más pequeño".

Para Ayuso, los miembros de su gobierno deben tener una parte "muy técnica", sobre todo en la Consejería de Sanidad, "en los segundos y terceros puestos", pero cree que los políticos deben tener "algo más, un trasfondo, y saber por qué están haciendo las cosas". Esta es, a su parecer, "la única manera de no incurrir en incoherencias y hacer que todo un proyecto case y tenga una solvencia".

Percibe "un cambio de tendencia en España"

Sobre los resultados, la líder 'popular' ha percibido que "hay un cambio de tendencia en España", pero prefiere ser "muy prudente", ha dicho, porque también es consciente de que cuenta con "mucho voto prestado", dado que lo que ha sucedido "ha trascendido las siglas del PP". "Esta amplia mayoría ha de servir para animar donde no había alternativa", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que tendrán que analizar "voto a voto qué ha pasado" porque ha recibido votos desde todos los rincones de la Comunidad, "personas de todas las ideologías" y de todas las edades, especialmente muchos jóvenes.

"Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente, y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, se tiene que ver recompensada con compromisos que he ido adquiriendo", ha dicho la presidenta en funciones, al tiempo que ha puesto el foco en que ahora mismo hay "una pandemia dentro de otra". En este punto, ha indicado que eso es lo que le "pesa" porque puede ser "más libre para gestionarlo" pero no le sobran "días", en referencia a que será un ejecutivo de dos años.

Una de las primeras consecuencias de los buenos resultados electorales para la derecha, y a su vez malos para la izquierda, es la dimisión del hasta ahora líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha decidido dejar la política, después de no haberse cumplido su objetivo de desbancar a Ayuso. Sobre él, la líder 'popular' ha asegurado que no sabe dónde irá a partir de ahora, si bien a mostrado su satisfacción por su marcha: "Sabía que esto iba a ocurrir, no se puede ser tán hipócrita", ha destacado.