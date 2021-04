El debate sobre si en la Comunidad de Madrid se pagan pocos o muchos impuestos ha subido de voltaje la campaña electoral del 4M, después de que el Ejecutivo central anunciara una reforma fiscal a partir de 2022 para armonizar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas y que, en el caso de Madrid, están bonificados hasta el 100 %.

La primera en oponerse de lleno a esta medida ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que a modo de réplica ha puesto sobre la mesa "la mayor rebaja fiscal de la historia" de la región, algo que ya hizo en la campaña electoral de 2019 pero que se truncó con la irrupción de la pandemia, y con la que también coinciden Ciudadanos y Vox. En el otro extremo, Unidas Podemos ha respondido este martes que subirán los impuestos a las rentas altas para recaudar 3.180 millones adicionales al año en Madrid, una medida por la que apuesta de igual manera Más Madrid. A medio camino se sitúa el PSOE de Ángel Gabilondo, quien aboga por no tocar la fiscalidad durante los próximos dos años.

Según Ayuso, la izquierda quiere convertir Madrid “en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas de las regiones en las que gobiernan", un argumento que comparte la candidata de Vox, Rocío Monasterio, quien cree que el Gobierno central quiere “ahogar” a los madrileños. La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha respondido a Ayuso "que deje de mentir" porque el "paraíso fiscal" para los que más tienen, el 9% de la población, significa el "infierno fiscal" para el resto, el 91% de madrileños y madrileñas.

Por su parte, Unidas Podemos ha acusado a la líder ‘popular’ de haber convertido Madrid en "un paraíso fiscal" y al candidato del PSOE de querer "hacer lo mismo" que la derecha. Para Iglesias, la subida de impuestos es una línea roja que se tendría que cumplir para apoyar un Ejecutivo en Madrid, si bien el candidato socialista cree que "tendrá que pensar un poco al respecto" porque no quiere "extremismos".

El dilema está, por tanto, en subir, bajar o mantener los impuestos en Madrid, una comunidad que ya tiene la presión fiscal más baja de España y a la que otros territorios han llegado a acusar de hacerles dumping fiscal -competencia desleal-. Esto es lo que proponen los candidatos:

PSOE: no tocar los impuestos

El candidato socialista se ha desmarcado de la propuesta del Gobierno central y ha anunciado que, si llega a presidir la comunidad, no tocará la fiscalidad, es decir, ni subirá ni bajará los impuestos durante los próximos dos años. "No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviño, no es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo y también muchos organismos internacionales, y quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto", afirmó este lunes en un desayuno informativo con Europa Press.

A su juicio, es “absolutamente compatible” que “durante estos dos años no se toquen los impuestos y se siga trabajando en la línea de hacer esas reformas imprescindibles para la recuperación europea". No obstante, la medida deja en suspenso la propuesta fiscal que presentó el propio PSOE en febrero en la Asamblea de Madrid y que abogaba por "eliminar ciertos privilegios y trato de favor a las élites madrileñas". Entre ellos, reducir del 100 % al 50 % las bonificaciones en el impuesto de patrimonios superiores al millón de euros o un nuevo tramo en el IRPF.