Sánchez anuncia la puesta en marcha de la “huella del odio” para medir la polarización en redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado estre miércoles la puesta en marcha de la “huella del odio” para medir la polarización en redes sociales. Este nuevo instrumento se llamará 'HODIO' y, través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, permitirá medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales utilizadas en España.

El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en el marco del primer Foro Internacional contra el Odio, que ha reunido a expertos y a afectados para reflexionar sobre los efectos del odio y el acoso digital en la dignidad de las personas. La cita ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales, en la ciudad de Madrid.

"Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva que termina filtrándose en la vida cotidiana", ha asegurado Sánchez, tras incidir en que los delitos de odio han crecido en nuestro país un 41% en la última década. "El entorno digital no puede ser un espacio sin reglas, hoy las redes sociales son un estado fallido", ha lamentado.

'Hodio', una herramienta para rastrear el odio en redes 'Hodio', la nueva plataforma anunciada por Sánchez, estará basada en criterios académicos reconocidos, que combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad. El jefe del Ejecutivo también ha dicho que se expondrán públicamente los resultados para que "todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él". "El objetivo es claro: sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan", ha dicho el presidente en referencia a los consejeros delegados de varias redes sociales, como Elon Musk. ““ "Igual que hoy hablamos de la huella de carbono para medir el impacto ambiental de una actividad, queremos empezar a hablar también de la huella del odio para impedir el impacto social y democrático que estos discursos están generando en la convivencia", ha resumido Sánchez. En la cumbre de este miércoles, además del anuncio del presidente del Gobierno, se ha incidido en la necesidad de crear salvaguardas para afrontar el impacto y los riesgos que genera la inteligencia artificial frente a la defensa de los derechos humanos, así como la influencia de la desinformación en la propagación de mensajes hostiles.