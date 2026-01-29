Grok sexualizó tres millones de imágenes en once días, incluidas de menores

Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X de Elon Musk, creó y luego compartió públicamente al menos tres millones de imágenes sexualizadas. Así lo estiman dos análisis de datos realizados por el periódico The New York Times y el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés). Tal y como revelan estos informes, desde finales de diciembre de 2025, los usuarios de la plataforma de redes sociales inundaron la cuenta del chatbot de X con solicitudes para alterar fotos reales de hombres, mujeres y niños para quitarles la ropa, ponerles bikinis y mostrarles en posiciones sexuales.

El Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro de origen británico-estadounidense que se dedica a combatir el odio digital. En el análisis que ha presentado, calcula que Grok cosificó 23.000 representaciones de menores, a petición de los usuarios. El origen es una nueva función de edición de imágenes lanzada por esta herramienta en X y cuya popularidad "explotó el 29 de diciembre", explica el trabajo, una vez que el propietario de X, Elon Musk, anunciara que sería posible editar imágenes publicadas "con un solo clic". Resultado: unas 190 imágenes sexualizadas por minuto generadas en 11 días, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero.

El CCDH seleccionó al azar 20.000 publicaciones con fotos generadas por Grok entre ambas fechas. Utilizó una herramienta de IA con un F1 (medida de fiabilidad del sistema) del 95% para identificar imágenes sexualizadas y revisar manualmente las de menores. De la muestra, el 65% eran sexualizadas, lo que equivaldría a 3 millones de imágenes, extrapolando los datos, y el 0,5% involucraban a niños, es decir, unas 23.338 del total.

Sexualización con foco en las mujeres: 1,8 millones de imágenes El trabajo publicado por The New York Times muestra que la mayoría de las imágenes sexualizadas representan a mujeres, al estimar que ellas protagonizan al menos el 41% de las instantáneas analizadas (unos 1,8 millones en 9 días). El CCDH, detalla que algunas de las imágenes representaban a mujeres en bikinis transparentes, sanitarias con fluidos entre las piernas abiertas, o envueltas solo en hilo dental o cinta adhesiva transparente. También detectaron contenidos de figuras públicas como las cantantes Selena Gomez, Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Nicki Minaj: las actrices Christina Hendricks o Millie Bobby Brown, así como algunas políticas como la viceprimera ministra sueca Ebba Busch y la exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris. Asimismo, observaron la difusión de selfies de mujeres jóvenes "antes de ir al colegio".