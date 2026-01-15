California investiga a la empresa de IA generativa de Elon Musk por crear imágenes sexualizadas

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha abierto este miércoles una investigación contra xAI, la empresa de inteligencia artificial del magnate Elon Musk, por la proliferación de material sexualmente explícito no consensuado producido con Grok, el chatbot de la empresa.

"La avalancha de informes que detallan el material sexualmente explícito y no consensuado que xAI ha producido y publicado en línea en las últimas semanas es impactante. Este material, que muestra a mujeres y niños desnudos y en situaciones sexualmente explícitas, se ha utilizado para acosar a personas en internet", informa la fiscalía en un comunicado.

Sin conocimiento ni consentimiento La investigación tiene lugar tras los numerosos reportajes que se han publicado en las últimas semanas en los que usuarios de Grok "toman imágenes comunes de mujeres y niños disponibles en internet y las utilizan para representarlas en situaciones sugerentes y sexualmente explícitas, desnudándolas, todo ello sin su conocimiento ni consentimiento", explica Bonta. El Gobierno incluye los 'deepfakes' en los delitos contra el honor y regula los 'true crimes' Las imágenes generadas por el chatbot de X "se están utilizando para acosar tanto a figuras públicas como a usuarios comunes de redes sociales. Lo más alarmante es que los informes periodísticos han descrito el uso de Grok para alterar imágenes de niños con ropa mínima y en situaciones sexuales", agrega. La Fiscalía de California insta, en este sentido, a Musk a "medidas inmediatas para garantizar que esto no vaya más allá". Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha secundado esta investigación sobre el gigante tecnológico y ha afirmado que la red social X "alberga un caldo de cultivo para que los depredadores difundan 'deepfakes' de IA sexualmente explícitos y no consensuados".