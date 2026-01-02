El Gobierno francés denuncia ante la Justicia a Grok, la inteligencia artificial de X, por generar contenidos sexistas
- El Ejecutivo francés se refiere a los vídeos generados en X donde pedían a la IA imágenes de mujeres desnudas
- El hecho también se ha denunciado ante la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital
El Gobierno francés ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Justicia contra la inteligencia generativa de la red social X, propiedad de Elon Musk. El motivo es la creación y difusión de "contenidos de carácter sexista y sexual manifiestamente ilegal".
La causa principal, según el comunicado del Ejecutivo, es que "estos últimos días" Grok ha permitido generar y difundir "contenidos de carácter sexista y sexual, en particular en forma de vídeos falsos, conocidos como deepfakes (falsificaciones realistas), con personas sin su consentimiento".
El Gobierno se refiere a la avalancha de vídeos, desde finales de diciembre, de usuarios de X que le pedían a su IA que generara imágenes de mujeres desnudas sin su consentimiento.
La iniciativa francesa ha sido impulsada por el ministro de Economía, Roland Lescure, de la Inteligencia Artificial y la Economía Digital, Anne Le Henanff, y de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Aurore Bergé. Han señalado a través de un comunicado que dan este paso amparándose en el artículo 40 del Código Penal.
Compromiso contra la violencia sexual y sexista
Los tres ministros franceses han condenado "con la mayor firmeza" estas prácticas y subrayaron "el compromiso constante del Gobierno en la lucha contra cualquier forma de violencia sexual y sexista".
Por otra parte, la empresa, a través de IA afirmó el viernes que fallos en las salvaguardas habían dado lugar a "imágenes que muestran a menores con ropa mínima" en X y que estaba realizando mejoras para solucionar el problema.
Los representantes franceses han insistido en que internet no es un espacio sin ley ni "una zona de impunidad". Han asegurado que los delitos sexuales en línea son infracciones penales sobre las que se aplica la legalidad, como al resto.
Además de la denuncia, el Ejecutivo francés ha pedido a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) que verifique si X cumple con las obligaciones que derivan del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europa. En particular, ponen la atención sobre la prevención de difusión de contenidos ilícitos. También se ha llevado el asunto al organismo de verificación de contenidos ilícitos en línea Pharos