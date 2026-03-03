Las dudas sobre una adjudicación en Palencia se cuelan en la campaña | Diario de campaña

Día 3: Feijóo y Abascal se enzarzan Feijóo y Abascal se lanzan reproches mutuos en los actos electorales junto a sus candidatos Día 4: Dirigentes nacionales, en campaña Dirigentes nacionales de PP, PSOE y Vox arropan a sus candidatos y los regionalistas reivindican sus territorios Día 5: Abascal y Belarra, en campaña Arranca el primer lunes de campaña, con Abascal de nuevo en Castilla y León, y con Belarra por primera vez Día 6: Adjudicaciones irregulares, en campaña Las dudas sobre una adjudicación en Palencia se cuelan en la campaña

Las dudas sobre una adjudicación que afecta una concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia se han colado este martes en la campaña, y han generado las reacciones en las caravanas electorales de los principales partidos de la oposición. El PSOE ha centrado su acto de este martes por la mañana precisamente en criticar esa adjudiciación y en pedir explicaciones. Un día más, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado haciendo campaña junto a su candidato, y ha tachado de "muy horrible" el caso. Por su parte, Podemos-AV ha denunciado ante el Supremo que se le haya excluido de los debates electorales que van a celebrar RTVE y CyLTV.

Mañueco (PP) presenta sus medidas para los mayores El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha llevado este martes su caravana de vehículos a Salamanca, donde ha hecho un repaso de algunas de las ayudas anunciadas en los últimos días para los jóvenes, para el campo o para las familias, pero también ha presentado algunas de las medidas que llevará a cabo a partir del 15 de marzo para los mayores. "Nuestros padres nos lo dieron todo y se lo daremos todo porque todo se lo debemos todo", ha señalado en el acto electoral. Entre las medidas, ha planteado apoyar a los mayores que quieran estar en su casa, con "ayuda a domicilio y comida a domicilio". También ha anunciado un plan para cambiar bañeras por platos de ducha, del que se podrán beneficiar "20.000 personas al año", facilitará sillas de ruedas, "a unas 7.000 personas al año", y también habrá ayudas para instalar ascensor en viviendas. Asimismo ha prometido instalar "dispositivos inteligentes" en domicilios con personas con problemas de movilidad, y para los que estén más activos, se ampliarán las plazas "en la universidad de la experiencia", así como las plazas del "club de los 60" para viajar a destinos muy demandados. Además, va a impulsar "medidas contra la soledad no deseada" y va a poner en marcha un "servicio jurídico para mayores de 60 años". ““ Una vez más Mañueco ha apelado a la movilización de todo el PP para lograr ganar las elecciones el próximo 15 de marzo. Tras este acto, el candidato ha visitado la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca. Ya por la tarde, visitará la localidad de Cigales (Valladolid) y terminará la jornada con un mitin en Palencia. Este martes harán campaña por el PP, la vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra, que ha visitado Burgos, junto a la número uno a las Cortes de Castilla y León por esta provincia; el vicesecretario de Economía y Hacienda del PP, Juan Bravo, que ha acompañado al cabeza de lista por Segovia. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a Castilla y León para participar en un acto en Ávila.

Martínez acusa a Mañueco de "poner a Castilla y León en la actualidad de la corrupción politica" La caravana electoral del candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha estado este martes en la localidad leonesa de San Andrés de Rabanedo donde ha acusado al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de "poner a Castilla y León en la actualidad de la corrupción política", tras conocerse que, según publican medios de comunicación, una concejala de Palencia se ha quedado con una vivienda de proteccion oficial concedida sin sorteo tras una licitación pública del Ayuntamiento. Una investigación, ha dicho, para averiguar en cuántos de los 2.248 municipios de Castilla y León se han practicado "estas malas artes en la concesión de la vivienda, cuántas viviendas se han adjudicado a miembros del PP", ha dicho, "saltándose su propia normativa de 2013" e "importando las peores fórmulas de Valencia, de Levante" también a esta comunidad autónoma. Por eso, ha dicho, plantean un consorcio autonómico de vivienda y suelo que sirva para incrementar el parque público de vivienda y para una mayor transparencia en la participación de los ayuntamientos como "garantes de que la Junta de Castilla y León deje de mangonear". Martínez ha calificado este caso de Palencia de "grave" y ha aplazado la propuesta electoral dirigida a los autónomos que iba a presentar este martes para insistir en que lo prioritario es que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Vivienda Juan Carlos Suárez-Quiñones y la directora de la Vivienda, María Pardo, que ha dimitido para encabezar la lista del PP en Valladolid, "den la cara". "Ya hay tres implicados, Mañueco como máximo responsable, Quiñones dentro de la consejería y su directora general de Vivienda, esta es la dinámica y la fórmula que tenemos que erradicar de esta comunidad autónoma", ha asegurado. ““ Por su parte, la cabeza de lista del PSOE por León, Nuria Rubio, ha denunciado "el abandono" de los servicios públicos por parte de la Junta de Castilla y León. Entre algunas de sus propuestas sobre Sanidad ha defendido la recuperación de las Urgencias y del servicio de rehabilitación en el centro de salud de Pinilla. En materia educativa, la candidata ha asegurado que cuando gobiernen "asumirán" el mantenimiento de las infraestructuras de los colegios públicos y crearán una red de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Además, ha denunciado el "desmantelamiento" del Centro de Formación para el Empleo Las Carrizas y ha acusado al Gobierno de Mañueco de no tener políticas en esta materia.

Abascal sigue haciendo campaña junto al candidato de Vox Un día más, y ya van cuatro días de cinco que se han desarollado de campaña electoral, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado a su candidato, Carlos Pollán. Este martes, se encuentra recorriendo la provincia de León. Por la mañana, han visitado La Bañeza, donde ha vuelto a cargar contra el bipartidismo. En declaraciones a los medios, Abascal ha vuelto a exigir "un referéndum nacional para que los españoles puedan votar sobre aquello que el PP y el PSOE han decidido a sus espaldas. Abascal ha tildado de "mafia" al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que "se ha convertido en un peligro" para los españoles, que "cuesta vidas". Además, ha advertido de que el jefe del Ejecutivo ha colocado a España "ante nuevas amenazas" en una situación "extraordinariamente peligrosa", al ponerse al "lado de Hamás, los ayatolás, Cuba y Maduro", al tiempo que ha criticado que no deje usar a Estados Unidos las bases de Rota y Morón. "Está empeñado en ser el último ayatolá y no le importa hacerlo para estar un rato más en el poder", ha clamado. Pero también ha criticado al PP, a cuyos dirigentes ha acusado de querer "destruir" a Vox. Asimismo ha afeado a los 'populares' que compartan políticas con el PSOE y también "corrupciones". Al ser preguntado por una presunta adjudicación irregular en Palencia, Abascal lo ha tachado de "horrible". Y ha vuelto a criticar que Mañueco que "se ha puesto en plan Sánchez a comprar a los jóvenes con migajas". Sobre las negociaciones para la investidura de la 'popular' María Guardiola en Extremadura, Abascal ha asegurado que siguen "avanzando", aunque "no están concluidas". Y ha pedido esperar a escuchar el discurso que pronuncie la candidata para saber si se puede "seguir negociando medida a medida, estableciendo plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento". Por la tarde, participará en un mitin en Ponferrada. ““

Podemos-AV recurre en el Tribunal Supremo para defender su derecho a participar en los debates electorales Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral de excluir al partido de los debates electorales programados para los días 5 y 10 de marzo en RTVE y Castilla y León TV, respectivamente, en los que solo participarán PP, PSOE y Vox. La coalición considera que "estos partidos no representan el pluralismo de la sociedad castellana y leonesa" y por ello, ha solicitado medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo. El candidato de Podemos-AV, Miguel Ángel Llamas, ha explicado ante la prensa que se ha tomado esta decisión porque se tiene "el convencimiento" de que el proyecto de Podemos-Alianza Verde "merece ser escuchado". ““