Canarias suspende las clases presenciales el jueves en las islas occidentales y La Graciosa por la borrasca Therese

La Consejería de Educación de Canarias ha suspendido las clases presenciales para el jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife -lo que incluye las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro- y en La Graciosa por los efectos de la borrasca Therese. Por la tarde del jueves se extiende la suspensión a la isla de Gran Canaria y el viernes a todo el archipiélago.

Desde el Gobierno canario justifican la medida para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, en particular a la comunidad educativa, por lo que las clases se impartirán de manera telemática.