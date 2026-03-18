Canarias suspende las clases presenciales el jueves en las islas occidentales y La Graciosa por la borrasca Therese
- Por la tarde del jueves se extiende la suspensión a Gran Canaria y el viernes a todo el archipiélago
La Consejería de Educación de Canarias ha suspendido las clases presenciales para el jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife -lo que incluye las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro- y en La Graciosa por los efectos de la borrasca Therese. Por la tarde del jueves se extiende la suspensión a la isla de Gran Canaria y el viernes a todo el archipiélago.
Desde el Gobierno canario justifican la medida para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, en particular a la comunidad educativa, por lo que las clases se impartirán de manera telemática.
Cancelaciones de actos
La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha dejado ya lluvias y fuertes rachas de viento en zonas de cumbre, así como cancelaciones de actos deportivos, culturales y festivos en previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.
Se prevé para mañana un empeoramiento del tiempo y el Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por viento, fenómenos costeros y lluvias. También la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el jueves el viento sople con más intensidad, que corra mucha agua por los barrancos y que haya nevadas, que podrían ser copiosas, a partir de los 1.800 metros.