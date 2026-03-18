El tiempo hoy 18 de marzo en España: la Aemet pone en alerta a las islas Canarias por la borrasca Therese

La estabilidad que ha marcado los últimos días comienza a resquebrajarse. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles 18 de marzo estará condicionado por la formación de la borrasca Therese al oeste de la Península, un sistema que cambiará el panorama meteorológico de forma drástica en el archipiélago canario y de manera gradual en la mitad occidental de la península.

Alerta en Canarias El archipiélago será la zona más afectada por el paso de uno de los frentes asociados a Therese. Se esperan precipitaciones prácticamente generalizadas, que podrían ser localmente fuertes en el norte de las islas de mayor relieve. ““ Lo más significativo, no obstante, será el viento. La AEMET advierte de la presencia de rachas muy fuertes de componente oeste en todas las islas, por lo que se recomienda precaución en zonas expuestas y cumbres, donde además podrían registrarse heladas débiles.

Inestabilidad en el suroeste En la Península, aunque el día comenzará con cielos poco nubosos y bancos de niebla en el valle del Ebro, Cataluña y Baleares, la situación cambiará a medida que avance la jornada. La borrasca introducirá bandas de nubes medias y altas de suroeste a nordeste. Se prevén chubascos ocasionales y posibles tormentas en Andalucía occidental, puntos del mar de Alborán y Extremadura. Estas lluvias no se descartan de forma más local en otros puntos del extremo occidental, mientras que en el Pirineo oriental podrían aparecer chubascos de evolución durante la tarde. Además, el sur peninsular convivirá con un episodio de calima ligera.