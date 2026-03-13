El tiempo hoy 15 de marzo en España: nivel de aviso rojo en zonas de Cataluña por viento
- Rachas de viento muy fuertes este domingo en el nordeste y nevadas copiosas en Pirineos
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo rachas muy fuertes en zonas expuestas del nordeste peninsular y el norte de Baleares, que serán huracanadas incluso en zonas del Pirineo en donde además se registrarán nevadas con acumulados significativos por encima de 1.000 metros.
Se prevé la entrada en cuña de altas presiones atlánticas por el norte peninsular aportando un flujo húmedo del noroeste mientras persiste una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea.
Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, vertiente cantábrica, norte Pirineos, Baleares así como en el entorno de la Ibérica y del sistema Central con precipitaciones que serán más persistentes en interiores del área cantábrica.
En el resto, nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado con chubascos débiles en la primera parte del día.
Nevará en el norte de los Pirineos por encima de 800-1.000 metros, donde se recogerán los mayores acumulados, y de forma débil por encima de 1.000-1.400 metros en el resto de áreas de montaña de la mitad norte.
En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto.
Temperaturas máximas en ascenso
Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental peninsular y en el extremo nordeste, con ligeros descensos en el resto y Baleares más acusados en zonas de Pirineos y de la Ibérica.
Mínimas en ligero ascenso en Galicia, zonas cantábricas y suroeste peninsular con ligeros descensos en el resto y Baleares más intensos en la meseta.
En Canarias ligeros descensos de las temperaturas. Heladas débiles en zonas de montaña.
Viento del norte y noroeste en general, que será moderado en los litorales, pudiendo llegar a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sur de Tarragona y de tramontana muy fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y norte de Baleares.
En el interior peninsular el viento será en general débil a moderado en la mitad occidental y de moderado con intervalos de fuerte en la oriental, con rachas que pueden ser muy fuertes en zonas elevadas del este peninsular, incluso puntualmente huracanadas en zonas del Pirineo oriental.
En Alborán, poniente moderado. En Canarias alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.
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