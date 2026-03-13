El tiempo hoy 15 de marzo en España: nivel de aviso rojo en zonas de Cataluña por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo rachas muy fuertes en zonas expuestas del nordeste peninsular y el norte de Baleares, que serán huracanadas incluso en zonas del Pirineo en donde además se registrarán nevadas con acumulados significativos por encima de 1.000 metros.

Se prevé la entrada en cuña de altas presiones atlánticas por el norte peninsular aportando un flujo húmedo del noroeste mientras persiste una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea.

Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, vertiente cantábrica, norte Pirineos, Baleares así como en el entorno de la Ibérica y del sistema Central con precipitaciones que serán más persistentes en interiores del área cantábrica.

En el resto, nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado con chubascos débiles en la primera parte del día.

Nevará en el norte de los Pirineos por encima de 800-1.000 metros, donde se recogerán los mayores acumulados, y de forma débil por encima de 1.000-1.400 metros en el resto de áreas de montaña de la mitad norte.

En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto.