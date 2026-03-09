El tiempo hoy 9 de marzo en España: lluvias fuertes en puntos de Baleares y Cataluña
- El paso de un frente se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables precipitaciones localmente fuertes, acompañadas por tormenta y granizo ocasional, en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.
Asimismo, acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, además de un descenso localmente notable de las máximas en el interior de Galicia y oeste de la Cordillera Cantábrica.
Inestabilidad en la península y Baleares
Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos.
Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste; más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.
Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros, bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros y con los mayores espesores en zonas de montaña de la Cantábrica y Sistema Central.
Cielos nubosos y niebla
En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.
Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, zonas orientales de la meseta sur, Baleares y litorales mediterráneos. Brumas y bancos de niebla con el paso del frente.
Se espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental, en el noroeste, localmente notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental, y un aumento en el arco mediterráneo. En el resto no se esperan cambios significativos.
Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña, sin descartar las zonas aledañas.
Predominará viento de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia.
En Canarias, soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.
