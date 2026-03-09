El tiempo hoy 9 de marzo en España: lluvias fuertes en puntos de Baleares y Cataluña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables precipitaciones localmente fuertes, acompañadas por tormenta y granizo ocasional, en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.

Asimismo, acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, además de un descenso localmente notable de las máximas en el interior de Galicia y oeste de la Cordillera Cantábrica.

Inestabilidad en la península y Baleares Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos. ““ Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste; más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros, bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros y con los mayores espesores en zonas de montaña de la Cantábrica y Sistema Central.