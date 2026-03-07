El tiempo en España el fin de semana del 7 de marzo: lluvias generalizadas
- Una dana afectará este sábado a toda la Península y Baleares
Las precipitaciones seguirán siendo la tónica general durante este sábado debido a una dana que dejará lluvias e inestabilidad en todo el territorio peninsular y Baleares, con importantes acumulados en Cantabria, Tarragona, Castellón y Baleares, además de nevadas significativas en la mayoría de los sistemas montañosos.
La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que una dana mantendrá este sábado la inestabilidad en toda la Península y Baleares con predominio de cielos nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, más abundantes en el Cantábrico, nordeste y Baleares.
Se esperan nevadas y bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña con la cota en 1.300/1.600 metros, salvo en el sudeste, donde bajará hasta los 1.100/1.300 metros de madrugada.
Temperaturas máximas en aumento
Las temperaturas máximas estarán en aumento en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste y en descenso en el centro y tercio oriental, sin cambios en el resto; las mínimas descenderán en la mitad nordeste peninsular, con pocos cambios en el resto.
Predominio de viento flojo en toda la Península y Baleares, con intervalos de moderado en el tercio nordeste, litorales y Baleares y fuertes en la costa atlántica gallega y Alborán.
En Canarias, viento alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto.
Domingo: ambiente revuelto para cerrar la semana
El domingo seguirá marcado por un tiempo cambiante y revuelto, con nuevas precipitaciones en varias zonas, especialmente en el noreste peninsular, donde podrían ser algo más abundantes. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse claros en regiones del este y sur. Y, como hemos dicho, se esperan precipitaciones generalizadas, salvo en el sudoeste, donde no se esperan. Los mayores acumulados se darán en el Cantábrico occidental, donde puede haber algún chubasco fuerte, y el nordeste, aunque serán inferiores a los días previos.
