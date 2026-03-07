El tiempo en España el fin de semana del 7 de marzo: lluvias generalizadas

Las precipitaciones seguirán siendo la tónica general durante este sábado debido a una dana que dejará lluvias e inestabilidad en todo el territorio peninsular y Baleares, con importantes acumulados en Cantabria, Tarragona, Castellón y Baleares, además de nevadas significativas en la mayoría de los sistemas montañosos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que una dana mantendrá este sábado la inestabilidad en toda la Península y Baleares con predominio de cielos nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, más abundantes en el Cantábrico, nordeste y Baleares.

Se esperan nevadas y bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña con la cota en 1.300/1.600 metros, salvo en el sudeste, donde bajará hasta los 1.100/1.300 metros de madrugada.

Temperaturas máximas en aumento Las temperaturas máximas estarán en aumento en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste y en descenso en el centro y tercio oriental, sin cambios en el resto; las mínimas descenderán en la mitad nordeste peninsular, con pocos cambios en el resto. Predominio de viento flojo en toda la Península y Baleares, con intervalos de moderado en el tercio nordeste, litorales y Baleares y fuertes en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias, viento alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto.