El tiempo en España, 8 de marzo: la inestabilidad sigue con lluvias localmente fuertes en el nordeste peninsular
- Precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular, además de un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas occidentales del Cantábrico.
Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de la dana. Esta dejará precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionales en el oeste de la meseta y más intensas hacia el nordeste peninsular, aunque serán inferiores a los días previos.
Ocasionalmente los chubascos irán acompañados por tormenta y granizo. Nevará en el Pirineo, pudiendo hacerlo de forma débil en otras montañas de la mitad norte y del sureste, con la cota entre 1.400-1.700 metros.
Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse claros en amplias áreas del suroeste y de la meseta sur.
En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.
Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz.
Descenso de las temperaturas máximas
Se espera un descenso de las temperaturas máximas en Pirineos y la Ibérica meridional, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros, más acusados en Galicia y Cantábrico donde incluso pueden ser localmente notable.
Las mínimas, en ligero ascenso en el noroeste y ligeros descensos en el resto, más intensos en depresiones del noreste y zonas del oeste de la meseta; sin cambios en Canarias. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña.
Viento flojo en el interior
Predominará el viento flojo en el interior, rolando a componente oeste y sur en la vertiente atlántica y cantábrica, y predominando las componentes sur y este en la mediterránea.
Soplará más intenso en los litorales atlánticos de componente norte rolando en los gallegos al final del día a suroeste. Intervalos de moderado de oeste en Alborán y de componente este y noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.
