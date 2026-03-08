El tiempo en España, 8 de marzo: la inestabilidad sigue con lluvias localmente fuertes en el nordeste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular, además de un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas occidentales del Cantábrico.

Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de la dana. Esta dejará precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionales en el oeste de la meseta y más intensas hacia el nordeste peninsular, aunque serán inferiores a los días previos.

Ocasionalmente los chubascos irán acompañados por tormenta y granizo. Nevará en el Pirineo, pudiendo hacerlo de forma débil en otras montañas de la mitad norte y del sureste, con la cota entre 1.400-1.700 metros.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse claros en amplias áreas del suroeste y de la meseta sur.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz.

Descenso de las temperaturas máximas Se espera un descenso de las temperaturas máximas en Pirineos y la Ibérica meridional, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros, más acusados en Galicia y Cantábrico donde incluso pueden ser localmente notable. Las mínimas, en ligero ascenso en el noroeste y ligeros descensos en el resto, más intensos en depresiones del noreste y zonas del oeste de la meseta; sin cambios en Canarias. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña.