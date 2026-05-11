El tiempo en España, lunes 11 de mayo: Lluvia en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias
- Galicia está en alerta amarilla este lunes por fuertes precipitaciones
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La inestabilidad por la borrasca al oeste de Portugal deja este lunes lluvias en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera que comiencen de madrugada y que continúen por la tarde, acompañados ocasionalmente de tormentas. Las precipitaciones también se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica, con temperaturas frescas para la época del año.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta jornada solo Galicia tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas, concretamente en A Coruña y Lugo, pudiendo ser fuertes en el interior. Habrá probables nevadas en entornos de montaña del norte peninsular por encima de los 1.800-2.000 metros. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.
Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur.
Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios. Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto.
El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto. En Canarias, el viento será de componente oeste, flojo o moderado.
Martes y miércoles siguen con inestabilidad
El martes, a pesar de que la borrasca empieza a disiparse, la situación de inestabilidad se mantendrá en buena parte de la Península, con cielos nubosos o muy nubosos, salvo en el sureste, donde estarán despejados, y con pocos cambios en las temperaturas, salvo descensos en el área cantábrica.
Se prevén chubascos en el oeste peninsular, oeste de Castilla y León y sur de Galicia que se irán extendiendo hacia el este y podrán ir acompañados de tormenta y ocasionalmente de granizo en la mitad norte, Extremadura, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Se espera que los chubascos sean localmente fuertes en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo oriental. En Canarias, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y ocasionales en las islas montañosas. Miércoles
La entrada de un flujo húmedo el miércoles desde el norte de la Península dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el norte peninsular y tercio occidental, abundante nubosidad en el resto de la vertiente atlántica y predominio de cielos poco nubosos en el área mediterránea y Baleares.
Las precipitaciones se irán extendiendo y podrán acabar afectando al norte de Baleares, y con posibilidad de ser localmente fuertes en regiones del extremo nordeste. En Canarias habrá posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el norte de las islas de mayor relieve.
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