El tiempo en España, lunes 11 de mayo: Lluvia en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias

La inestabilidad por la borrasca al oeste de Portugal deja este lunes lluvias en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera que comiencen de madrugada y que continúen por la tarde, acompañados ocasionalmente de tormentas. Las precipitaciones también se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica, con temperaturas frescas para la época del año.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta jornada solo Galicia tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas, concretamente en A Coruña y Lugo, pudiendo ser fuertes en el interior. Habrá probables nevadas en entornos de montaña del norte peninsular por encima de los 1.800-2.000 metros. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios. Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto.

El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto. En Canarias, el viento será de componente oeste, flojo o moderado.