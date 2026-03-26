El cambio climático provoca más desplazamientos forzosos que las guerras

Las vidas de millones de personas en todo el mundo se están viendo afectadas por el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos las están obligando a exiliarse de sus países y la ley no les otorga estatus específico alguno.

00.57 min 'Documentos TV' estrena 'Refugiados climáticos: un desafío global'

Esta es una de las causas por la que en territorios afectados por la crisis climática ya están surgiendo soluciones en el ámbito local para intentar llenar el vacío legal que les deja desprotegidos.

El cambio climático no hace amigos Lokkhi Mondol tiene 42 años y vive con su familia en la localidad costera de Chila Mongla, en Bangladés. Desde que se casó vive al lado del río. “Ya hemos perdido tres casas; nadie imagina lo duro que es ver tu casa destruida”, dice desesperada. “Ya hemos perdido tres casas; nadie imagina lo duro que es ver tu casa destruida“ Los ciclones, cada vez con mayor frecuencia, se lo llevan todo por delante. Ella no quiere dejar su país, pero otros, en sus mismas condiciones, se ven obligados a hacerlo. “Veo a mucha gente que viene de distritos afectados por desastres naturales”, relata un ciudadano de Daca, la capital de Bangladés, a la que llegan cada día unos 2.000 refugiados climáticos. Más de 30 millones de personas huyen de sus pueblos, regiones o países debido a la crisis climática, pero, según el último informe del Banco Mundial, en 2050, podrían ascender a 220 millones. Personas desplazadas por los efectos del cambio climático en Bangladés, el octavo país más poblado del mundo ©ARTE GEIE/BABEL DOC En la actualidad, hay más personas obligadas a desplazarse por la subida del nivel del mar, por los ciclones o por las sequías que por los conflictos armados. “Según las previsiones sobre el cambio climático, si se hace realidad el peor de los escenarios, un tercio del país quedará sumergido bajo el agua”, advierte la asesora medioambiental del gobierno bangladesí, Syeda Rizwana. “Según las previsiones sobre el cambio climático, si se hace realidad el peor de los escenarios, un tercio del país quedará sumergido bajo el agua“ Bangladés es el segundo país del mundo más afectado por los ciclones, cada vez más violentos. En los últimos diez años, los desastres naturales ya han causado casi 15 millones de desplazamientos internos y un gran número de estas personas tendrán que ser reubicadas. Bangladés es el segundo país del mundo más afectado por los ciclones ©ARTE GEIE/BABEL DOC

Sin refugio y sin derechos Los fenómenos meteorológicos extremos están dejando a la intemperie a estas personas. Pero también lo está haciendo el derecho internacional. Actualmente, carecen de estatus legal específico y no existe una definición clara de “refugiado climático”. Mucho menos, medidas de protección y compensación. Reportajes 5 continentes Reportajes 5 continentes - Migrantes climáticos, quienes más sufren el calentamiento global Escuchar audio “Cuando una persona o grupo social se mueve forzosamente por el cambio climático, se abre una serie de posibilidades de vulneraciones de derechos humanos”, señala Mauricio Madrigal, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Los Andes de Bogotá. “Cuando una persona o grupo social se mueve forzosamente por el cambio climático, se abre una serie de posibilidades de vulneraciones de derechos humanos“ La comunidad internacional no oculta su temor ante la afluencia masiva de estos desplazados a los países desarrollados. Saskia Bricmont, miembro del Parlamento Europeo y periodista especializada en cambio climático, afirma que “el Norte Global tiene una responsabilidad histórica por lo que hoy viven los pueblos del Sur Global”. “Debemos reflexionar sobre cómo vamos a afrontar este reto a nivel global, porque el problema no va a desaparecer, sino que va a empeorar“ Y aboga para que desde la Unión se desarrolle una protección jurídica para los desplazados a fin de que puedan ser definidos como refugiados climáticos. “Debemos reflexionar sobre cómo vamos a afrontar este reto a nivel global, porque el problema no va a desaparecer, sino que va a empeorar”, advierte Walter Kaelin, exrepresentante del secretario general de Naciones Unidas para los desplazados internos.