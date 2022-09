El biólogo del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Valladares, ha pedido que se eviten los “debates espectáculo” sobre el cambio climático. Valladares, entrevistado en el programa Las Mañanas de RNE, ha criticado que este verano se discutiera en algunos medios sobre las olas de calor y los ciclos climáticos “desde la equidistancia”, recordando que no se puede poner en el mismo nivel a un científico y a un negacionista. Nadie puede negar desde la ciencia que el calentamiento de los últimos 70 años tiene influencia humana, asegura.

Pregunta: Hay un informe de las Naciones Unidas que asegura que no cumplimos. Dice que tenemos que multiplicar por cuatro el rendimiento anual de las renovables para lograr el objetivo de descarbonización. ¿Coincide usted con ese diagnóstico? ¿No estamos cumpliendo los objetivos?

Respuesta: Pues sí, efectivamente, ese análisis es bastante certero y para mí lo más importante es entender las causas ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? ¿Qué está pasando para que no hagamos lo que todos sabemos que toca hacer?

Pregunta: ¿Ve factible, por ejemplo, que en 2030 los vehículos eléctricos se conviertan en el 60% de las ventas de vehículos nuevos, que es lo que ha dicho esta madrugada las Naciones Unidas.

Respuesta: Es un escenario difícil, es un desafío. Pero yo veo que hay los mimbres tecnológicos para hacerlo. Quizá las inercias que más va a costar vencer son las inercias sociales o de los grupos de interés. Tienen hechos muchos coches a la antigua, hay inversiones financieras importantes para mantener.

Pregunta: ¿Por qué no estamos cumpliendo los objetivos al ritmo marcado?

Respuesta: Bueno, no hay un motivo. Hay una lista. Yo a veces hablo hasta de ocho o nueve factores distintos. Muchos tienen que ver precisamente con una sociedad en la que decimos una cosa y hacemos otra. También que buscamos milagros. Nos gusta creer que es posible contemporizar cosas que la ciencia dice que son incompatibles. Estamos llegando a la médula del sistema socioeconómico, estamos llegando a la esencia de un sistema que se ha basado siempre en la producción infinita y cuando se hacen propuestas de reducción de esa producción, pues colisiona con esa estructura. Ni los políticos se atreven a tomar medidas que les pueden restar votos, ni las grandes empresas quieren perder la ocasión de ganar grandes cantidades de dinero. Los mismos ciudadanos estamos un poco acostumbrados a hacer las cosas de una manera y dar un golpe de timón nos cuesta a todos. La ciencia llevaba 50 años diciendo que estos eran los escenarios en los que íbamos a ir transitando. Y aquí estamos. Y ahora se habla del daño que las medidas pueden causar al Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto no debe quedar por encima de las personas y esto es algo que se nos ha olvidado.

Pregunta: ¿Le ha sorprendido el debate de este verano, de aquellos que consideran que lo que hemos vivido es un acontecimiento cíclico, no una muestra preocupante de la evolución del clima? Ha habido un debate también en redes sociales, no sé si hay un umbral de escepticismo todavía sobre el cambio climático en España…

Respuesta: El escepticismo sobre el cambio climático lo compran dos tipos de personas. Por un lado, las personas ignorantes que no conocen, que no saben del tema. Quiero pensar que esas personas no son muchas. El segundo grupo es más peligroso, que son los que tienen intereses, los grandes empresarios, algunos políticos que han tenido ya una estrategia electoral, que han hecho unas promesas imposibles de cumplir. Los últimos 70 años de calentamiento no se pueden comprender si no es por la participación humana. La buena noticia de eso es que, si lo hemos hecho nosotros, la solución la tenemos nosotros. También se reabre la cuestión nuclear, que en España estaba prácticamente cerrada. Se reabre por esa búsqueda del milagro de la que hablaba antes. Un milagro para mantener nuestra forma de vivir. Entonces se tira de la nuclear o se niega el cambio climático.

Pregunta: Luego están los debates de indocumentados, que ese es otro de los problemas…

Respuesta: En el Decálogo para la comunicación del cambio climático lo que se intenta es evitar esa equidistancia. Hay medios de comunicación que no han tenido escrúpulos en hacer puro espectáculo de negacionistas. Yo creo que hay poca ética profesional. Se dice vamos a traer al debate a un negacionista y a un no negacionista. Y esa equidistancia es muy engañosa, porque por cada negacionista tienes cien mil, doscientos mil, trescientos mil científicos informados que dicen todo lo contrario. A mí me han llamado muchas veces para preguntarme si conocía algún negacionista y siempre he dicho que no. Que son una especie en extinción.