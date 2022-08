Las olas de calor marinas amenazan la biodiversidad: "Habrá especies que desaparecerán"

Los térmometros marinos no dejan de aumentar. En las últimas semanas, se han registrado hasta cinco grados más en el agua, un fenómeno conocido como "ola de calor marina" que no solo lo notan los bañistas, sino también los ecosistemas.



Algunas de las especies más vulnerables como las posidonias y corales podrían llegar a desaparecer, mientras que otras como las algas y las medusas podrían proliferar en las playas. "Habrá especies que se adapten mejor o incluso les favorezca este calentamiento de las aguas, pero habrá otras que desaparecerán, no serán capaces de adaptarse", ha asegurado a TVE el científico del Instituto Oceanográfico español, Manuel Vargas.

En el levante y en el sureste peninsular es donde más se nota el aumento de temperatura del Mediterráneo. Prueba de esto son los 29 grados que se midieron a primeros de agosto en aguas de la costa murciana, los casi 28 que tuvieron en Almería el 25 de julio pasado, según Puertos del Estado, y los cerca de 30 grados en aguas de la costa levantina.

"Era una sopa, estaba como un caldo, hasta los 10-15 metros, el agua estaba calentísima", cuentan submarinistas y bañistas que se acercan a las costas en plena temporada estival a observar las especies marinas.