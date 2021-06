Los océanos representan más de 70% de la superficie de la Tierra y albergan cerca del 97% de toda el agua del planeta. Por si fuera poco, tienen unas propiedades que los hacen fundamentales en el sistema climático. Hay muchos motivos para darles gracias. De todas formas, el cambio climático está teniendo efectos notables en ellos. Os presentamos 5 efectos observados del cambio climático en los océanos.

El océano está absorbiendo alrededor del 30% del CO2 emitido por el ser humano

No todo el CO2 que emitimos se queda en la atmósfera (y menos mal). El océano absorbe en torno al 30% de estas emisiones y esto tiene unas consecuencias terribles, por ejemplo, para las propiedades químicas del agua. Además, no podemos considerar este hecho como un salvavidas ya que los océanos no pueden absorber CO2 de forma ilimitada. Debemos reducir nuestras emisiones para salvar todo el planeta.