El día 1 de junio da comienzo de forma oficial la temporada de huracanes en el Atlántico. Tenemos que señalar ese adjetivo de “oficial” porque esta temporada empezó antes de tiempo, como lleva ocurriendo en estos últimos siete años. En concreto, fue el 22 de mayo con el nombramiento de la primera tormenta tropical del año: “Ana”. Con ella y hasta llegar a Wanda, pasando por nombres como Claudette, Julian o Victor, se completarán los 21 nombres que forman parte de la lista oficial de este año.

