Llega al puerto tinerfeño de Granadilla el crucero del hantavirus MV Hondius para el desembarco

El dispositivo para llevar a cabo la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del crucero Hondius afectado por el brote de hantavirius ya se ha puesto en marcha. Pocos minutos antes de las 6:30, el buque ha llegado al puerto tinerfeño de Granadilla para fondear y, tal y como se ha acordado, en ningún momento atracará.

El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto y seguido de un remolcador, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto. Las tareas de evacuación se comenzarán a llevar a cabo cuando amanezca, ya con la luz del día.

El dispositivo, a punto El primer paso del plan es comprobar el estado de salud de las personas que permanecen en el interior del barco. "Tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior, harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas", ha explicado este sábado la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, se va a llevar a cabo una encuesta epidemiológica para comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes. Tras llevar a cabo los estudios médicos y ya con la luz del día, los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en "coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país", tal y como ha explicado la ministra. La previsión es que los 14 ciudadanos españoles sean los que desembarquen primero. También irá junto a los pasajeros españoles el epidemiólogo representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África a bordo del crucero y hará cuarentena en el hospital Gómez Ulla. En el buque se quedarán 30 personas pertenecientes a la tripulación que seguirán el viaje hasta Países Bajos y otros 17 se bajarán para ser repatriados, según la previsión inicial.

¿Cómo se llevará a cabo la evacuación? La intención es que el desembarco se produzca en zódiac cuando el avión del país correspondiente a la nacionalidad del grupo ya esté listo pare el despegue. Cuando la lancha llegue al muelle, el grupo se dirigirá directamente en autobús a la pista de despegue del vuelo, en un trayecto que dura alrededor de diez minutos.

Aislamiento de la población civil y medias de protección del desembarco Según ha explicado la ministra de Sanidad, todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional, que también se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico. Además, existen protocolos de protección del personal sanitario y utilizarán los correspondientes equipos de protección individual en todo momento. Habrá restricciones sobre el equipaje. "Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible, su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias", ha asegurado la ministra. "Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación", ha añadido. Tras la evacuación, el buque continuará rumbo a Países Bajos donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.

Choque entre el Gobierno central y el presidente canario La operación sigue adelante a pesar del choque esta madrugada entre el Gobierno central y el presidente canario, Fernando Clavijo, que a última hora se ha negado a autorizar el fondeo si no se le garantizaba que todos los pasajeros vayan a ser trasladados este domingo: "Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros". Finalmente, Marina Mercante ha emitido una resolución administrativa que impone la acogida del barco. La Casa Real ha afirmado que sigue "de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius" y ha indicado que mantiene comunicación tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo.