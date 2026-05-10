Putin cree que la guerra de Ucrania "está llegando a su fin"

El presidente ruso Vladímir Putin dijo el sábado que creía que el conflicto en Ucrania estaba llegando a su fin.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 desencadenó la crisis más grave en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962, cuando muchos temían que el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear.

"Creo que el asunto está llegando a su fin", dijo Putin a los periodistas sobre la guerra en Ucrania.

Putin habló en el Kremlin después de que Rusia celebrara su desfile del Día de la Victoria más reducido en años. El festivo nacional del 9 de mayo conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y rinde homenaje a los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en la guerra.

Una victoria esquiva para Rusia En los cuatro años que dura el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas rusas no han logrado tomar la totalidad de la región del Donbás, en el este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev fueron empujadas hacia una línea de ciudades fortificadas. La guerra ha matado a cientos de miles de personas, ha dejado extensas zonas de Ucrania en ruinas y ha drenado la economía rusa, valorada en 3 billones de dólares, mientras que las relaciones de Rusia con Europa están en su peor momento desde los años más duros de la Guerra Fría. El Financial Times informó el jueves de que los líderes de la Unión Europea se estaban preparando para posibles conversaciones. Preguntado Putin sobre si estaba dispuesto a entablar diálogo con los europeos, dijo que la figura que prefería era el excanciller alemán Gerhard Schröder. "Personalmente, el ex canciller de la República Federal de Alemania, el señor Schröder, es preferible", respondió Putin. El Kremlin afirmó la semana pasada que correspondía a los gobiernos europeos dar el primer paso, ya que fueron ellos quienes rompieron el contacto con Moscú en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. El presidente ruso está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev. Kiev y Moscú aceptan una tregua de tres días a partir del sábado y un intercambio de prisioneros propuestos por Trump

Sin propuesta de intercambio de prisioneros Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump. 01.23 min Rusia reduce su desfile militar en Moscú ante el temor a ataques