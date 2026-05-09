Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días
- Moscú y Kiev aceptaron una tregua de tres días anunciada por Donald Trump
- El Kremlin ha advertido de que no hay ningún compromiso de prolongar el alto el fuego
Rusia y Ucrania se han acusado este sábado mutuamente de violar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
La tregua, impulsada por Washington y aceptada tanto por Kiev como por Moscú, entró en vigor durante la pasada medianoche, aunque pocas horas después ambas partes denunciaron nuevos ataques.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.
Ataques sobre regiones rusas y Crimea
"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.
Concretamente, Rusia denuncia ataques ucranianos contra las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk", además de bombardeos adicionales sobre Crimea, que las fuerzas rusas ocupan desde 2014.
Según el Ministerio de Defensa, durante el alto el fuego, "las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo 1.173 ataques contra posiciones de tropas rusas utilizando artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, morteros y tanques, y han realizado 7.151 ataques utilizando drones". "Se registraron un total de 8.970 violaciones del alto el fuego en la zona de operaciones militares especiales", concluye el comunicado.
Acciones de asalto
Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de que desde el comienzo de la jornada han contabilizado 51 ataques por parte del "agresor", especialmente en zonas fronterizas, ubicadas en varias áreas del óblast de Sumi.
En concreto, ha afirmado que las tropas rusas han disparado diez veces a asentamientos y posiciones de sus tropas en los sectores de Slobozhanshchina y Kursk, además de registrarse dos acciones de asalto en la zona. Asimismo, las fuerzas enemigas han atacado "cuatro veces" en las direcciones de Liman, Zarichni, Yampol y Ozerni.
Los ataques también se han registrado en Tijonivka, Kostiantinivka, Pleshchivka, Illinivka y Rusin Yar, así como en las localidades de Nove Zaporiyia, Ribne, Tsvitkove, Zaliznichni, Vozdvizhivka, Sviatopetrivka, Huliaipil y Charivne, entre otras.
Pese a las acusaciones cruzadas, el presidente estadounidense expresó su esperanza de que la tregua suponga “el principio del fin” de una guerra que se prolonga desde hace más de cuatro años. Trump anunció además un intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando como parte del acuerdo.
Sin embargo, desde el Kremlin advirtieron este sábado de que no existe por ahora ningún compromiso para prolongar el alto el fuego más allá de los tres días inicialmente pactados.