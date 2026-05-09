Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días

Rusia y Ucrania se han acusado este sábado mutuamente de violar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La tregua, impulsada por Washington y aceptada tanto por Kiev como por Moscú, entró en vigor durante la pasada medianoche, aunque pocas horas después ambas partes denunciaron nuevos ataques.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.

Ataques sobre regiones rusas y Crimea "Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania. Concretamente, Rusia denuncia ataques ucranianos contra las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk", además de bombardeos adicionales sobre Crimea, que las fuerzas rusas ocupan desde 2014. Según el Ministerio de Defensa, durante el alto el fuego, "las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo 1.173 ataques contra posiciones de tropas rusas utilizando artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, morteros y tanques, y han realizado 7.151 ataques utilizando drones". "Se registraron un total de 8.970 violaciones del alto el fuego en la zona de operaciones militares especiales", concluye el comunicado. Rusia celebra el Día de la Victoria más austero sin armamento pesado y bajo una inédita tregua en Ucrania SANTIAGO RIESCO PÉREZ