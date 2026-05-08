Putin blinda Moscú ante el desfile del Día de la Victoria entre acusaciones de no respetar la tregua

La pasada medianoche entraba en vigor la tregua de 48 horas propuesta por Vladímir Putin a Ucrania. El presidente ruso quiere garantizar que no haya ataques ni este viernes ni mañana, 9 de mayo, cuando se celebra el Día de la Victoria, como ha hecho en otras festividades. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski aseguró que la cumpliría si Rusia lo hacía, pero como en otras ocasiones, ambas partes se acusan mutuamente de no haberla respetado. Según Moscú, desde esta medianoche han destruido más de 250 drones ucranianos, 50 de ellos cerca de la capital. Según Zelenski, esta noche han continuado los ataques en el frente. La Fuerza Aérea ucraniana ha publicado que entre la tarde del jueves y esta mañana, el Ejército ruso lanzó 67 drones de larga distancia. Pudieron frenar 56.

Una tregua humanitaria Ucrania respondió a la propuesta a principios de semana proponiendo que fuera inmediato, a partir del día 6. Los ucranianos se quejan de que Putin quiera un alto el fuego para su desfile pero no por razones humanitarias. Zelenski escribía en su cuenta de X: "Creemos que las vidas humanas son más valiosas que cualquier 'celebración'". “I thank every state and leader who supported Ukraine’s proposal for a full ceasefire. Russia responded to it only with new strikes and attacks. Throughout the entire day, almost every hour, reports of strikes have been coming in from different regions of Ukraine.

Ukraine will act… pic.twitter.com/Ff1BGMRzTS“ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026 Moscú no respondió a la propuesta, y tampoco se respetó. A dos días del desfile el Ministerio de Defensa ruso aseguraba haber derribado 347 drones ucranianos en 21 regiones del país, incluyendo Moscú. Es una cantidad considerable, sería el mayor ataque de los últimos meses.

Menos armamento pesado y más seguridad Este año el Día de la Victoria en Rusia, que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi hace 81 años, está marcado por el peso de los más de cuatro años de guerra en Ucrania. Putin suele utilizar este día para hacer una demostración de fuerza y afianzar su discurso, con un desfile militar por las calles de Moscú y celebraciones en varias ciudades. Pero este año se limitará a la capital y San Petersburgo, y no habrá tanques ni carros de combate, solo vehículos históricos. Según el Ministerio de Defensa, en un comunicado, se debe a la “situación actual de las operaciones”. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró que tratan de protegerse de la “amenaza terrorista”. Aunque las autoridades ya advierten de que el año pasado el desfile fue más pomposo por tratarse de una cifra redonda, este detalle ha dado lugar a muy variadas especulaciones: desde que Rusia pierde fuerza militar, a los rumores de que Putin teme un golpe de Estado. Según el Kremlin, tomarán medidas extra de seguridad en torno al presidente. Hace dos días un dron ucraniano impactaba en Moscú, a 10 kilómetros del Kremlin. Ucrania tiene la capacidad de alcanzar la capital rusa, y el presidente Zelenski le ha recordado a Putin que se ha puesto en una posición en la que el desfile de este día tan importante para él, depende de Kiev.

Moscú y San Petersburgo se blindan Alegando motivos de seguridad, Rusia anuncia un apagón total del Internet móvil para este 9 de mayo en la capital. Según el Ministerio de Desarrollo Digital, se restringirán también los servicios de SMS, pero funcionará Internet por cable y WI-Fi, y la medida se ampliará ante cualquier amenaza, como el pasado martes, que cortaron el servicio durante varias horas. “⚡️ Russian MFA Spox Maria #Zakharova:



A Note Verbale has been sent to all diplomatic missions accredited to @mfa_russia warning on timely personnel evacuation from Kiev.



Read in full: https://t.co/DikyMf3wT6



We are acting from a position of an inevitable response to aggression pic.twitter.com/ci0xbxXthi“ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 6, 2026 Además, el Ministerio de Exteriores ruso ha pedido a los diplomáticos extranjeros que abandonen Kiev, por la posibilidad de un ataque de represalia si los ucranianos atacan en una fiesta “sagrada para todos los rusos”. Las consecuencias serían graves, aseguran, en un “inevitable ataque de represalia”.