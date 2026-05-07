Zelenski acusa a Rusia de rechazar su tregua y Moscú advierte de "represalias" si Kiev ataca los días 8 y 9 de mayo
- Ucrania había propuesto ampliar la tregua anunciada por Putin desde el día 6, pero Rusia no respondió
- Al menos cuatro personas han muerto en Sumy tras el ataque de un dron a una guardería
Ucrania ha acusado a Rusia de incumplir durante el miércoles el alto el fuego propuesto por Kiev con ataques aéreos y drones en lo que el presidente Volodímir Zelenski ha descrito como un "desprecio evidente" de Moscú hacia la paz.
En un comunicado, el mandatario ucraniano ha cifrado en 1.820 las violaciones al alto el fuego hasta la última hora de la mañana del miércoles. Zelenski había planteado un alto el fuego a partir del 6 de mayo en respuesta a la propuesta del propio líder ruso, Vladimir Putin, de una tregua los días 8 y 9 de mayo por las conmemoraciones en su país de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que se celebra con un gran desfile en la Plaza Roja. Una propuesta ante la cual Rusia no se había pronunciado.
"La decisión de Rusia es un claro rechazo al alto el fuego y a salvar vidas", ha indicado. Y, en su discurso nocturno en vídeo, Zelenski ha insistido en que Rusia "solo ha respondido a la propuesta con nuevos bombardeos y nuevos ataques" y que Ucrania determinaría "nuestras respuestas totalmente justificadas".
Ante ello, Rusia ha instado a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de Kiev debido a la "inevitabilidad de ataques de represalia" si Ucrania llegara a perturbar el sábado la celebración de la victoria contra la Alemania nazi. En una nota, la diplomacia rusa ha pedido a las embajadas extranjeras "garantizar" la salida a tiempo de su personal y de los ciudadanos presentes en Kiev, pero sin precisas la naturaleza de la amenaza que pesaba sobre estas conmemoraciones.
Varios muertos en ataques con drones
Las autoridades de la región nororiental de Sumy ha informado de la muerte de cuatro personas, entre ellas dos trabajadoras de una guardería alcanzada por un dron, aunque no había niños presentes. Otra persona ha muerto cuando el aparato impactó en una vivienda y un hombre ha fallecido a causa de una mina que se cree que fue lanzada por las fuerzas rusas.
En grandes ciudades como Járkov, Kriví Ri y Zaporiziyaa —donde un ataque el martes causó la muerte de 12 personas— edificios privados, infraestructuras y instalaciones industriales también han sufrido daños por ataques aéreos, según las autoridades locales.
"Esto demuestra que Rusia rechaza la paz y que sus falsos llamamientos a un alto el fuego el 9 de mayo no tienen nada que ver con la diplomacia" ,ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en la red social X. "A Putin solo le importan los desfiles militares, no las vidas humanas", ha añadido.
En la ciudad rusa de Briansk, trece personas han resultado heridas en ataques ucranianos que alcanzaron edificios de viviendas, según el gobernador local, Aleksandr Bogomaz. Las acusaciones cruzadas y propuestas se producen en medio del estancamiento de las conversaciones de paz respaldadas por EE. UU. para poner fin a la guerra, que dura ya más de cuatro años, y mientras Rusia impulsa una ofensiva para capturar el resto de la región oriental ucraniana de Donetsk.
Además, dos drones extranjeros han entrado en Letonia desde Rusia y se han estrellado, ha indicado el ejército letón. Uno de los drones ha chocado contra una instalación de almacenamiento de petróleo en Rezekne, a unos 40 km (25 millas) de la frontera rusa, según ha dicho la cadena nacional LSM, citando a la policía. El incendio en el lugar ya se había extinguido cuando llegaron los bomberos, ha añadido