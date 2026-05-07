Zelenski acusa a Rusia de rechazar su tregua y Moscú advierte de "represalias" si Kiev ataca los días 8 y 9 de mayo

Ucrania ha acusado a Rusia de incumplir durante el miércoles el alto el fuego propuesto por Kiev con ataques aéreos y drones ‌en lo que el presidente Volodímir Zelenski ha descrito como un "desprecio evidente" de Moscú hacia la paz.

En un comunicado, el mandatario ucraniano ha ‌cifrado en 1.820 las violaciones al alto el fuego hasta la última hora de la mañana del miércoles. Zelenski había planteado un alto el fuego a partir del 6 de mayo en respuesta a la propuesta del propio líder ruso, Vladimir Putin, de una tregua los días 8 y 9 de mayo por las conmemoraciones en su país de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que se celebra con un gran desfile en la Plaza Roja. Una propuesta ante la cual Rusia no se había pronunciado.

"La decisión de Rusia es un claro rechazo ⁠al alto el fuego y a salvar vidas", ha indicado. Y, en su discurso nocturno en vídeo, Zelenski ha insistido en que Rusia "solo ha respondido a la propuesta con nuevos bombardeos y nuevos ataques" y que Ucrania determinaría "nuestras respuestas totalmente justificadas".

Ante ello, Rusia ha instado a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de Kiev debido a la "inevitabilidad de ataques de represalia" si Ucrania llegara a perturbar el sábado la celebración de la victoria contra la Alemania nazi. En una nota, la diplomacia rusa ha pedido a las embajadas extranjeras "garantizar" la salida a tiempo de su personal y de los ciudadanos presentes en Kiev, pero sin precisas la naturaleza de la amenaza que pesaba sobre estas conmemoraciones.