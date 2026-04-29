Putin habla con Trump y ofrece una tregua en Ucrania por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha hablado este miércoles por teléfono durante una hora y media con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le ha ofrecido un alto el fuego temporal en Ucrania coincidiendo con la celebración del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Putin anunció una tregua similar el año pasado con motivo de lo que en Rusia se conoce como Día de la Victoria, el 9 de mayo. La tregua duró tres días, pero no fue acordada por Ucrania.

"Una tregua breve está bien, porque está muriendo mucha gente", ha dicho Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca, en la que ha preguntado a los periodistas si el alto el fuego se había anunciado ya.

El republicano ha asegurado que ha sido "una conversación muy buena, espero que alcancemos una solución muy pronto". "Se nota que quiere alcanzar una solución" en Ucrania, ha dicho Trump sobre Putin. Y ha añadido que "hace tiempo que lo está buscando pero hay gente que lo está dificultando".

La conversación telefónica es la primera anunciada públicamente entre ambos dede el 9 de marzo. Según el ayudante de la Presidencia rusa Yuri Ushakov, la conversación ha sido amigable y seria.

La guerra de Ucrania, iniciada por la invasión de Rusia, ha cumplido ya más de cuatro años y dos meses. La última ronda de conversaciones entre ambos países con la mediación de EE.UU. terminó en Ginebra el 18 de febrero sin avances sustanciales.

Posteriormente, Putin declaró una tregua de 32 horas por la Pascua Ortodoxa, que ambas partes se acusaron de violar.