El tiempo hoy 29 de abril en España: día de lluvias y bajada de las temperaturas

La inestabilidad volverá a ser protagonista este miércoles, donde el embolsamiento de aire frío seguirá traduciéndose en una mayor presencia de lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ya desde primera hora las precipitaciones harán acto de presencia en áreas del Cantábrico, en zonas del interior de Galicia y el norte de Castilla y León, pero los principales estragos se prevén con la jornada más avanzada. Durante la tarde, los chubascos y las tormentas se harán más intensos y los avisos amarillos se tornarán en naranja en cinco comunidades: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y La Rioja.

Asimismo, el organismo estatal apunta a que habrá bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur. En la mitad este y Baleares, la calima hará que las precipitaciones puedan darse en forma de barro.

Mapa de previsión del tiempo para el 29 de abril de 2026 El Tiempo RTVE

Sólo en el Mediterráneo, incluidas las islas Baleares, las lluvias serán menos probables, aunque la Aemet anticipa algo de calima en estas áreas. En el archipiélago canario, se registrarán intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales.