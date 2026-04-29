El tiempo hoy 29 de abril en España: día de lluvias y bajada de las temperaturas
- La Aemet emite avisos naranja para cinco comunidades
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La inestabilidad volverá a ser protagonista este miércoles, donde el embolsamiento de aire frío seguirá traduciéndose en una mayor presencia de lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Ya desde primera hora las precipitaciones harán acto de presencia en áreas del Cantábrico, en zonas del interior de Galicia y el norte de Castilla y León, pero los principales estragos se prevén con la jornada más avanzada. Durante la tarde, los chubascos y las tormentas se harán más intensos y los avisos amarillos se tornarán en naranja en cinco comunidades: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y La Rioja.
Asimismo, el organismo estatal apunta a que habrá bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y montañas del centro y sur. En la mitad este y Baleares, la calima hará que las precipitaciones puedan darse en forma de barro.
Sólo en el Mediterráneo, incluidas las islas Baleares, las lluvias serán menos probables, aunque la Aemet anticipa algo de calima en estas áreas. En el archipiélago canario, se registrarán intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales.
Descenso de las temperaturas máximas
A excepción de Baleares, Melilla, sureste peninsular y Cantábrico oriental, las temperaturas máximas descenderán, con caídas claras en zonas del centro y oeste peninsular. En ciudades como Madrid no se prevé llegar siquiera a los 20 grados, si bien las mínimas se mantendrán sin grandes cambios en la mayor parte de la península Ibérica.
La inestabilidad seguirá siendo la tónica dominante para los próximos días. El jueves se mantendrán los chubascos tormentosos, principalmente en el norte del país, mientras que asomarán los claros en el centro y el suroeste peninsular, y el viernes habrá precipitaciones intermitentes, por ejemplo en zonas del Mediterráneo, y subirán las temperaturas.
El sábado, el tiempo seguirá revuelto, especialmente en la mitad norte del país.
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