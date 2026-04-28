El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral y recoge riesgos psicosociales y climáticos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales, un texto que fue consensuado con los sindicatos, pero no con la patronal. Trata de actualizar una normativa que tiene ya 30 años para adaptar la prevención de riesgos a la nueva realidad laboral y social. Se aborda el derecho a la desconexión digital y la paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente, al tiempo que se amplía la vigilancia de la salud no solo a la parte meramente física sino también mental, social o emocional. Por primera vez se alude expresamente a la salud mental y los riesgos psicosociales, que serán objeto de un reglamento específico.

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