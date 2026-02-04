La Airef denuncia "deficiencias estructurales" en la gestión de las bajas y pide al INSS que intervenga antes
- El organismo pide que la Seguridad Social entre antes a controlar las bajas
- Las incapacidades temporales han crecido un 60% desde 2017 a 2024
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha denunciado "una deficiencia estructural" en la gestión de las bajas por incapacidad laboral en España y ha solicitado a la Seguridad Social que intervenga antes para controlarlas.
Según datos de la Airef, organismo público que vela por la disciplina fiscal, las incapacidades temporales (IT) han crecido un 60% desde 2017 a 2024. Su duración media se ha incrementado un 15% "especialmente, en las patologías de mayor gasto". El tiempo medio ha pasado de 40 a 46 días y, en el caso de la salud mental, de 67 a 99 días.
La entidad señala varios factores que dificultan su gestión. Por un lado, la separación de criterios entre los médicos de atención primaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsable de la parte financiera. Por otro, "la organización descentralizada del sistema sanitario español".
La Airef detecta "sobreutilización y prolongación inncesaria de los procesos", lo que incrementa el coste de financiación estas bajas. La partida de gasto de la Seguridad Social ascendió a 16.500 millones de euros en 2024 -el doble que en 2017- y está solo por detrás de las pensiones.
Saturación de servicios públicos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que se ha creado una mesa de diálogo social para mejorar la gestión de las bajas por incapacidad y se han firmado convenidos con las mutuas. Ha advertido de la saturación de los servicios públicos de salud autonómicos las mutuas y la empresas. También, de la "sobrecarga" de la Seguridad Social porque las bajas largas -de más de 365 días- cada vez son más numerosas.
El aumento de las incapacidades temporales es una cuestión en el punto de mira tanto de las patronales como de lo sindicatos aunque con posturas diferentes. Las asociaciones empresariales sostienen que, en muchos casos, los empleados se ausentan sin justificación de su puesto. La representación laboral achaca esta situación a los mayores tiempos de respuesta de la sanidad pública y el envejecimiento de los trabajadores.