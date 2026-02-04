La Airef denuncia "deficiencias estructurales" en la gestión de las bajas y pide al INSS que intervenga antes

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha denunciado "una deficiencia estructural" en la gestión de las bajas por incapacidad laboral en España y ha solicitado a la Seguridad Social que intervenga antes para controlarlas.

Según datos de la Airef, organismo público que vela por la disciplina fiscal, las incapacidades temporales (IT) han crecido un 60% desde 2017 a 2024. Su duración media se ha incrementado un 15% "especialmente, en las patologías de mayor gasto". El tiempo medio ha pasado de 40 a 46 días y, en el caso de la salud mental, de 67 a 99 días.

La entidad señala varios factores que dificultan su gestión. Por un lado, la separación de criterios entre los médicos de atención primaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsable de la parte financiera. Por otro, "la organización descentralizada del sistema sanitario español".

La Airef detecta "sobreutilización y prolongación inncesaria de los procesos", lo que incrementa el coste de financiación estas bajas. La partida de gasto de la Seguridad Social ascendió a 16.500 millones de euros en 2024 -el doble que en 2017- y está solo por detrás de las pensiones.