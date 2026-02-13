Un total de 735 personas murieron en accidentes laborales el años pasado, 61 menos que en 2024. Estas cifras suponen un descenso del 7,7% , según el Ministerio de Trabajo.

Los datos conocidos el viernes 13 de febrero destacan que 584 fallecimientos ocurrieron durante la jornada laboral, lo que constata un descenso de 62 respecto a 2024. En desplazamientos al lugar de trabajo o in itinere, 151 personas perdieron la vida, una más que el año pasado.

Infartos y derrames cerebrales, principales causas Los infartos y los derrames cerebrales así como otros motivos estrictamente naturales provocaron 251 muertes, 15 menos que en 2024. Los golpes o caídas dejaron 97 fallecidos, tres más que en 2024. Le siguen los aplastamientos, con 82, lo que se traduce en un descenso de 17 personas respecto a 2024. Los accidentes de tráfico acabaron con la vida a 73 personas, 23 menos que el periodo anterior. Los accidentes laborales se cobran 735 vidas en 2025, 61 menos que en 2024 RTVE.es / Agencias