Los accidentes laborales se cobran 735 vidas en 2025, 61 menos que en 2024
- Los infartos y los derrames cerebrales son las principal causa; le siguen golpes y aplastamientos
- Durante la jornada laboral murieron 584 personas; en desplazamientos, 151
Un total de 735 personas murieron en accidentes laborales el años pasado, 61 menos que en 2024. Estas cifras suponen un descenso del 7,7% , según el Ministerio de Trabajo.
Los datos conocidos el viernes 13 de febrero destacan que 584 fallecimientos ocurrieron durante la jornada laboral, lo que constata un descenso de 62 respecto a 2024. En desplazamientos al lugar de trabajo o in itinere, 151 personas perdieron la vida, una más que el año pasado.
Infartos y derrames cerebrales, principales causas
Los infartos y los derrames cerebrales así como otros motivos estrictamente naturales provocaron 251 muertes, 15 menos que en 2024. Los golpes o caídas dejaron 97 fallecidos, tres más que en 2024. Le siguen los aplastamientos, con 82, lo que se traduce en un descenso de 17 personas respecto a 2024. Los accidentes de tráfico acabaron con la vida a 73 personas, 23 menos que el periodo anterior.
Más hombres que mujeres
Por sexo, 546 hombres fallecieron en accidente laboral, 62 menos que en 2024. En la misma categoría, 38 mujeres perecieron, una cifra similar al año pasado.
Los accidentes 'in itinere' también fueron más mortales para ellos, con 122 decesos, dos más que en 2024; respecto a las mujeres, 29 fallecieron, una menos que en 2024. Los siniestros de tráfico causaron la mayor pérdida de vidas humanas en desplazamientos, 138, 7 más que en 2024.
El sector servicios registra una mayor siniestralidad con 262 decesos, 64 menos que en 2024. Le sigue la construcción con 164 muertes, 29 más que en 2024. En la industria, se han registrado 110 fallecimientos, seis menos respecto a 2024, mientras que el sector agrario anotó 48, 21 menos que un año antes.
En total, en 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja, un descenso del 1,3 %; mientras que sin baja se notificaron 542.661, con una moderación del 1,9 % frente al año previo.
El gobierno y los sindicatos han mostrado su intención de cambiar la actual ley de prevención de riesgos laborales de 1995 para adaptarla al siglo XXI. El objetivo es incluir cuestiones como la salud mental o los riesgos derivados de la digitalización, el trabajo a distancia o el cambio climático. También quiere reforzar la prevención en las empresas más pequeñas con la creación del delegado territorial que podrá actuar en empresas de hasta 10 personas trabajadoras.