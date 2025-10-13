La siniestralidad laboral deja 489 muertes hasta agosto, nueve menos que en el mismo período de 2024

Las muertes en el trabajo ascienden a 489 en España hasta agosto, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este lunes. La estadística llega apenas unos días después del derrumbe del edificio en Madrid que dejó cuatro víctimas, en una semana en la que está convocada una concentración ante la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para denunciar las muertes en el trabajo.

La mayoría de las muertes, 398, se produjeron durante la jornada de trabajo. Las víctimas en el trayecto de ida o vuelta al trabajo son 91. El número total de fallecidos es menor que en el mismo período de 2024, aunque sigue siendo una cifra alta. En total, nueve menos. Seis menos durante la jornada de trabajo y tres menos durante el trayecto hacia el trabajo.

Las principales causas de muerte durante la jornada laboral son los infartos u otras causas naturales (169), golpes por caída (64), aplastamientos o amputaciones (54) y accidentes de tráfico (52). Aunque ha habido más víctimas en el sector servicios (180) que en el de la construcción (113), la incidencia es superior en la construcción a cualquier otro sector, con un índice del 0,98. En la industria y en la agricultura las víctimas son de 71 y 34, respectivamente.