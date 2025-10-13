La siniestralidad laboral deja 489 muertes hasta agosto, nueve menos que en el mismo período de 2024
- El Ministerio de Trabajo ha publicado el balance de agosto días después del derrumbe de un edificio en Madrid
- Esta semana está convocada una concentración ante la sede de la CEOE para protestar por la siniestralidad laboral
Las muertes en el trabajo ascienden a 489 en España hasta agosto, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este lunes. La estadística llega apenas unos días después del derrumbe del edificio en Madrid que dejó cuatro víctimas, en una semana en la que está convocada una concentración ante la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para denunciar las muertes en el trabajo.
La mayoría de las muertes, 398, se produjeron durante la jornada de trabajo. Las víctimas en el trayecto de ida o vuelta al trabajo son 91. El número total de fallecidos es menor que en el mismo período de 2024, aunque sigue siendo una cifra alta. En total, nueve menos. Seis menos durante la jornada de trabajo y tres menos durante el trayecto hacia el trabajo.
Las principales causas de muerte durante la jornada laboral son los infartos u otras causas naturales (169), golpes por caída (64), aplastamientos o amputaciones (54) y accidentes de tráfico (52). Aunque ha habido más víctimas en el sector servicios (180) que en el de la construcción (113), la incidencia es superior en la construcción a cualquier otro sector, con un índice del 0,98. En la industria y en la agricultura las víctimas son de 71 y 34, respectivamente.
Concentraciones el jueves por las medidas de seguridad
Este jueves, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), se concentrarán ante la sede de la CEOE en Diego de León (Madrid). Los objetivos principales son que la patronal exija cumplir las medidas de seguridad a las empresas y que se avance en la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales de 1995, en la que se trabaja desde hace año y medio.
Con la reforma de la ley se pretende abordar la necesidad de adaptar las medidas de seguridad a los riesgos derivados de las tecnologías y a la realidad cambiante del cambio climático. En este sentido, CC.OO. y UGT también exigirán que se lleve a cabo un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral para poder aplicar medidas urgentes que ayuden a paliar el número de víctimas laborales.
Por su parte, en la patronal no ven del todo bien la reforma de la ley de prevención. "Una carga más" para las empresas, dice el vicepresidente de la CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. En este sentido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunciaba hace unos días que la patronal pone "muchísimas dificultades" para llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social.
La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado al respecto su intención de llegar a un acuerdo en noviembre. "Es inaplazable y exige un acuerdo de diálogo social ya", ha asegurado.