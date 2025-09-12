Los accidentes laborales causaron 431 muertes entre enero y julio: dos personas de media al día

Un total de 431 personas murieron en accidentes laborales entre enero y julio, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone cuatro personas menos que en el mismo periodo del año pasado y arroja un promedio de dos personas muertas en accidente laboral al día.

Los accidentes mortales ocurrieron en la mayoría de los casos durante la jornada laboral (351) frente a los 80 que ocurrieron in itinere.

Entre los que ocurrieron durante, la mayoría de los fallecidos eran hombres (333 frente a 18 mujeres), asalariados (399, frente a 32 autónomos) y se produjeron en el sector servicios (160).

Lo más frecuente: infartos, derrames y otras causas naturales Más en detalle y comparando los dos periodos, la estadística de siniestralidad recoge que han descendido en dos personas los accidentes mortales durante la jornada laboral (hasta los 351), igual que los que se produjeron en el camino de ida o vuelta al trabajo, que se quedan en 80. Entre los accidentes durante la jornada laboral, la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (153), seguido de golpes resultado de una caída (60), los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (46) y los accidentes de tráfico (43). La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (160), seguido de la construcción (103), la industria (59) y la agricultura (29). Los hombres acumularon un mayor número de accidentes laborales mortales tanto durante la jornada de trabajo (333) como 'in itinere' (65), mientras que los de las mujeres se situaron en 18 y 15, respectivamente.