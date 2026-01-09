Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy | Corina Machado celebra la liberación de los presos como "una restitución moral"
- Está previsto que este viernes lleguen a medio día a España los presos españoles liberados en Venezuela
Los ojos el mundo siguen mirando a Venezuela, después de la operación militar estadounidense que sacó del país a Nicolás Maduro para llevarlo ante la justicia. Donald Trump ha asegurado ahora que la pronta convocatoria de elecciones no es una prioridad para la Casa Blanca y ha declarado que la ya presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con ellos.
Estos son los últimos titulares:
- El fiscal general venezolano dice que la liberación de presos políticos es una muestra de paz
- La UE lamenta las muertes durante arresto de Maduro y dice que cifras están por confirmar
- Albares abre la puerta a sacar a Delcy de las sanciones de la UE al ser presidenta "o si da pasos en dirección correcta"
- Trump asegura que la intervención en Venezuela durará por tiempo indefinido
- Dinamarca cree que la reunión con Rubio sobre Groenlandia es un avance hacia el diálogo
- Venezuela ha comenzado a liberar a un número "importante" de presos
- Albares informa de que los cinco españoles liberados llegarán este viernes a España
En directo, última hora del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
0:59
Trump dice que no necesita el derecho internacional y que solo lo limita su "moralidad"
En una entrevista publicada este jueves por el periódico The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho no "necesitar" del derecho internacional y que solo su "propia moralidad" limita su poder como líder de la nación.
"Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es la única cosa que me puede parar (...). No necesito el derecho internacional. No busco hacer daño a la gente", ha respondido el mandatario a los periodistas del Times a la pregunta de si hay "controles" a su poder.
Trump, además, responde con matices a si cree que su Gobierno debe cumplir el derecho internacional en la escena global: "Sí, lo creo. Pero depende de cuál sea tu definición de derecho internacional".
La entrevista, que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Despacho Oval y duró unas dos horas, aborda numerosos temas y ha sido troceada por temas para su publicación por ese medio. (EFE)
0:53
La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia"
La Casa Blanca ha asegurado este jueves que la liberación de presos políticos en Venezuela es un "ejemplo de cómo el Presidente (Donald Trump) está usando su máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano". Así ha trasladado a la Agencia EFE, EFE Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo estadounidense.
Las palabras de la portavoz llegan después de que el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, haya anunciado la liberación inmediata de "un número importante de personas", que incluyen a venezolanos y extranjeros, que se encontraban presas en el país sudamericano.
Caracas, que no ha precisado la cifra exacta de las personas liberadas, ha calificado la medida de "gesto unilateral" por parte de las autoridades venezolanas para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país tras la operación estadounidense que el pasado 3 de enero capturó al presidente Nicolás Maduro y lo trajo a Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo". (EFE)
0:34
El Parlamento venezolano celebra que el Senado de EE.UU. apruebe una resolución contra incursiones
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha celebrado que el Senado de EE.UU. aprobara este jueves una resolución que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en el país caribeño, después de los ataques del sábado.
Justo antes de que comenzara la discusión del primer punto del orden del día, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, leyó ante el pleno la noticia sobre el Senado estadounidense, tras lo que la gran mayoría de los diputados se levantaron y aplaudieron. (EFE)
0:23
Corina Machado celebra la liberación de los presos como "una restitución moral"
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha publicado un audio en su cuenta de la red social X dirigido a los familiares de los rehenes y presos liberados.
"Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, la crueldad y al miedo", ha comenzado el audio la actual premio Nobel de la Paz.
"Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", ha recomendado Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas. Y ha recordado que, aunque "nada devuelve los años robados", este día "les devuelve un poco de paz" e importa porque reconoce lo que siempre supo: "que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso".
La líder opositora también ha mandado un mensaje a futuro: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".
Hasta el momento, solo se han confirmado las identidades de cinco personas españolas a través del Gobierno español (José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel), que ya se encuentran volando hacia el país europeo.
0:15
Borrell: "Europa tiene que ser un actor que tenga capacidades defensivas propias
El exjefe de la diplomacia europea y presidente del CIDOB, Josep Borrell, insiste en que la Unión Europea debe "aprender a usar el lenguaje del poder", y sostiene que el viejo continente "tiene que ser un actor que tenga capacidades defensivas propias". Así lo indica tras la intención de Donald Trump de querer hacerse con Groenlandia.
Entrevistado en La Noche en 24 horas, Borrell ha sostenido que la UE debe lograr su propia defensa. "Europa tiene que tomar conciencia de la situación y no refugiarse en la negación de la realidad. Hay muchos dirigentes que siguen proclamando que los Estados Unidos es nuestro mejor aliado. Es un deseo piadoso, porque eso tal vez lo deseemos nosotros, pero no ellos", ha dicho.
Sobre la situació en Venezuela tras la acción militar de EE.UU., el exjefe de la diplomacia europea ha celebrado la liberación de algunos presos, entre ellos cinco españoles. Y ha puntualizado que "esto no va de democratizar Venezuela, sinó que va de quedarme con el petróleo".
0:10
El fiscal general venezolano dice que la liberación de presos políticos es una muestra de paz
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho este jueves que el anuncio de la excarcelación de presos políticos en el país revela la "voluntad" del Estado venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de buscar un "clima de paz y "una convivencia pacífica".
"Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana", ha dicho Saab en un acto organizado por su despacho y transmitido por el canal privado Globovisión.
El funcionario no ha precisado la cantidad de excarcelados, pero ha insistido en que las liberaciones se están "ejecutando en tiempo real el día de hoy, jueves".
0:05
Albares anuncia que los cinco españoles liberados en Venezuela ya están de vuelta a nuestro país
"Vuelan ya camino de España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos". Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la red social X.
"He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", ha escrito.
He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación.
Agradezco a @EmbEspVenezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible.“
0:00
Buenas noches. Continúa aquí la narración minuto a minuto de la situación en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. Aquí puedes leer lo ocurrido en los días previos.