Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy | Corina Machado celebra la liberación de los presos como "una restitución moral"

Trump dice que no necesita el derecho internacional y que solo lo limita su "moralidad"

En una entrevista publicada este jueves por el periódico The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho no "necesitar" del derecho internacional y que solo su "propia moralidad" limita su poder como líder de la nación.

"Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es la única cosa que me puede parar (...). No necesito el derecho internacional. No busco hacer daño a la gente", ha respondido el mandatario a los periodistas del Times a la pregunta de si hay "controles" a su poder.

Trump, además, responde con matices a si cree que su Gobierno debe cumplir el derecho internacional en la escena global: "Sí, lo creo. Pero depende de cuál sea tu definición de derecho internacional".

La entrevista, que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Despacho Oval y duró unas dos horas, aborda numerosos temas y ha sido troceada por temas para su publicación por ese medio. (EFE)