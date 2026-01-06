Sánchez advierte que las acciones en Venezuela son un "precedente muy peligroso" y que España no se callará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro, sienta un "precedente terrible y muy peligroso" que recuerda a "otras invasiones guiadas por la sed de petróleo", y ha asegurado que España no va a "callar ante violaciones" del derecho internacional.

"Tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca", ha declarado en referencia a Groenlandia durante una comparecencia ante los medios de comunicación desde París después de la cumbre sobre Ucrania con socios internacionales.

Sánchez ha recordado que su Ejecutivo "nunca reconoció el Gobierno de Maduro porque infringió las reglas y su elección fue ilegítima", pero ha juzgado que por ese motivo "tampoco puede reconocer la legitimidad" de una acción militar "a todas luces ilegal".

Así, ha apostado por "reforzar el multilateralismo" —la cooperación y el respeto a unas normas comunes—, que "por desgracia hoy está siendo debilitado" y ha defendido el "peso de las palabras" frente a la "ley del más fuerte". De lo contrario, ha dicho, está en peligro "la prosperidad en el corto, medio y largo plazo" y la estabilidad global.