El Gobierno pide a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles

El Gobierno ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según han confirmado a RTVE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ejecutivo español ha confirmado que 14 personas de esa nacionalidad permanecen detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre del año pasado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela, opositores, mencionaron la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro desde 2018, juró este lunes el cargo de presidenta interina ante la Asamblea Nacional después de que el mandatario fuera capturado por fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados por narcotráfico y otros delitos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, definió ayer la actuación de Estados Unidos en Venezuela como "acción militar claramente contraria al derecho internacional". En una entrevista con el programa Mañaneros de TVE, dijo que hay que trabajar para que se respete la "soberanía y la integridad territorial" de ese país y se mostró abierto a dialogar con el Ejecutivo que desde ahora encabeza Rodríguez.

"España habla tanto con el Gobierno como con la oposición y por supuesto nos disponemos a hablar con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez", señaló.

España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.