El Gobierno pide a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles
- Se estima que hay 14 presos con nacionalidad española en Venezuela
- Sánchez dice que el respeto a la soberanía de los países es esencial y envía su apoyo a Dinamarca por Groenlandia
El Gobierno ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según han confirmado a RTVE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Ejecutivo español ha confirmado que 14 personas de esa nacionalidad permanecen detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre del año pasado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela, opositores, mencionaron la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.
Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.
Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro desde 2018, juró este lunes el cargo de presidenta interina ante la Asamblea Nacional después de que el mandatario fuera capturado por fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados por narcotráfico y otros delitos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, definió ayer la actuación de Estados Unidos en Venezuela como "acción militar claramente contraria al derecho internacional". En una entrevista con el programa Mañaneros de TVE, dijo que hay que trabajar para que se respete la "soberanía y la integridad territorial" de ese país y se mostró abierto a dialogar con el Ejecutivo que desde ahora encabeza Rodríguez.
"España habla tanto con el Gobierno como con la oposición y por supuesto nos disponemos a hablar con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez", señaló.
España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.
Sánchez apela al respeto a la soberanía y muestra apoyo a Dinamarca
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha remarcado que "el respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz", y ha considerado que "esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX".
"No la olvidemos", ha destacado en su cuenta de X en la que ha remarcado que España reitera, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, su "firme apoyo" a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, ante el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio danés.
Ya el sábado, día de los ataques en Venezuela, Sánchez dijo que España no reconocerá "una intervención que viola el derecho internacional". En una publicación en la red social X, Sánchez ha pedido respetar la Carta de Naciones Unidas y articular "una transición justa y dialogada".
Asimismo, el domingo el país se sumó a los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".
"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados", manifestaron los seis países en un comunicado.