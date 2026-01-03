En directo, conferencia de Donald Trump tras el ataque a Venezuela y capturar a Maduro: "Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada"
- Washington asegura que Maduro enfrentará un juicio penal en EE.UU. y descarta nuevos ataques en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en la comparecencia oficial desde su casa de Mar-a-Lago (Florida), que el Ejército "lanzó una operación espectacular" contra Venezuela y van a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada".
Minutos antes, Trump ha publicado en Truth Social la primera imagen hoy de Nicolás Maduro, que se encuentra en el buque militar Iwo Jima, donde es transportado hacia Nueva York junto a su esposa Cilia Flores tras ser capturado de madrugada. Aparece esposado, en chándal, con una botella de agua en la mano y los ojos y los oídos tapados. Ambos serán juzgados por presunto "narcoterrorismo" y otros tres cargos.
En una entrevista telefónica previa con Fox News, Trump precisó más datos de la captura. Ha comunicado que el matrimonio fue detenido en una residencia de Venezuela y se encuentra ahora en un buque militar y que, si bien se había previsto una "segunda oleada" de ataques, la primera "fue tan letal" que no hizo falta más.
También ha indicado que el ejército había estado en espera durante días, aguardando las condiciones climáticas perfectas para llevar a cabo la misión. "Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así", y ha reconocido que un par de militares han resultado heridos, pero nadie ha fallecido.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha reconocido en un audio emitido en la televisión estatal que se desconoce el paradero de Maduro y su mujer, y ha exigido a Washington una prueba de vida de ambos.
Juicio en Nueva York contra Maduro
El líder chavista se enfrentará a un juicio penal en EE.UU. y no se esperan nuevos ataques, según ha revelado el senador republicano Mike Lee con base en lo que le ha comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. La acción militar de la noche fue "para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", un modo de operar que Lee ha remarcado cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha señalado que Maduro y su esposa han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Sobre el mandatario pesa una imputación por "conspiración de narco-terrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".
"Pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses", ha expresado en su cuenta de X, en la que ha agradecido a Trump "por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense", así como al "valiente ejército" que llevó a cabo la "increíble y altamente exitosa misión" para capturar a estos dos "presuntos traficantes".
Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha dicho, en declaraciones a RNE, que el bombardeo "desmedido" ha dejado "víctimas mortales civiles y militares", aunque sin precisar cifras.
Su cartera ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.