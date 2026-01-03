Cuatro meses de tensión militar hasta la captura de Maduro: cronología de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela
Estados Unidos inició en agosto de 2025 una escalada de tensión diplomática, política y militar contra Venezuela desde que decidió duplicar 025, la recompensa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de amparar una red de narcotráfico que afectaba al país norteamericano. La Administración de Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, próximas al país suramericano, que ha calentado la relación entre Caracas y Washington.
La movilización militar ha servido de marco para el bombardeo, entre septiembre y diciembre, de unas 35 embarcaciones y la incautación de varios buques petroleros sancionados como parte de una operación que la Casa Blanca defiende como una acción antidrogas y que Caracas denuncia como una "amenaza" para un "cambio de régimen", que finalmente se ha producido con los ataques a infraestructuras militares estratégicas de Venezuela como paso previo para la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer el 3 de enero de 2026.
A continuación, la cronología de los hechos más importantes de la tensión entre ambos países en los últimos meses.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa contra Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo durante el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021).
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
El presidente Trump autoriza el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas.
EE.UU. inicia un despliegue militar en el Caribe, frente a las costas venezolanas, con unos 4.000 efectivos, buques y aeronaves.
Washington declara organización terrorista al denominado 'Cartel de los Soles', una organización cuya misma existencia es una incógnita y al que relaciona directamente con el poder político en Venezuela, designación que le permite acciones militares extraterritoriales. Además, el Departamento del Tesoro impone sanciones a familiares y personas cercanas a Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que EE.UU. busca un "cambio de régimen".
El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, anuncia la movilización de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira (oeste), ambos fronterizos con Colombia, para proteger la zona. El despliegue militar venezolano se extiende en todo el territorio con el transcurso de los días.
EE.UU. informa del primer ataque de fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Caribe, a la que acusa de estar vinculada con el narcotráfico.
La Administración de Trump comunica que elimina a Colombia de la lista de países que combaten al narcotráfico.
Maduro anuncia el "Plan Independencia 200" con miles de efectivos para la preparación y el adiestramiento de milicianos y cuerpos combatientes que defiendan el país.
Trump dice que las fuerzas de su país hundieron otra embarcación vinculada al narcotráfico, matando a tres personas.
Cuba, que depende principalmente del petroleo venezolano, expresa su preocupación por un eventual ataque de EE.UU. contra Venezuela.
Venezuela suspende todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, a raíz de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo unos ejercicios militares que consideró como "amenaza".
Se realiza una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada en el Caribe.
El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, acusa a EE.UU. de violar el derecho internacional y pide frenar los ataques a embarcaciones.
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anuncia la operación 'Lanza del Sur', dentro de la lucha antidrogas de EE.UU. Entre el 18 y 22 de noviembre, los Gobiernos de México, Brasil y Colombia se ofrecen como mediadores entre Caracas y Washington. Irán y Rusia llaman al diálogo.
Llega al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de la Armada de Estados Unidos, y su grupo de combate.
EE.UU. emite su primera alerta a la aviación civil para no sobrevolar el espacio aéreo venezolano, al advertir de riesgos para la seguridad aérea en el contexto del despliegue militar.
Aerolíneas internacionales comienzan a suspender vuelos desde y hacia Venezuela.
Donald Trump afirma que "pronto" podrían comenzar ataques contra carteles dentro del territorio venezolano.
Maduro revela que habló por teléfono con Trump.
Trump confirma que habló con su homólogo venezolano. No trascienden detalles de la conversación.
El Parlamento de Venezuela denuncia el acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional.
Ceremonia del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien consigue llegar a la entrega del premio saliendo de Venezuela dos días después con la promesa de volver a Venezuela.
Escala la tensión en el Caribe con la confiscación por parte de EE.UU. de un buque petrolero que salió de Venezuela.
El Comando Sur difunde un vídeo de otro ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental y el número de fallecidos en los ataques a supuestas narcolanchas asciende a más de cien.
Se informa de la confiscación por parte de EE.UU. de otro buque petrolero.
Trump anuncia la destrucción de una "gran instalación" dentro de su campaña contra el narcotráfico liderada, según él, por Venezuela, aunque sin aclarar dónde se produjo el ataque.
La cadena CNN informa en exclusiva que el ataque lo realizó la CIA con un dron, y que la acometida afectó a un puerto en territorio venezolano empleado por el Tren de Aragua que en ese momento estaba vacío, por lo que nadie falleció en la operación.
Tras una serie de ataques aéreos en Caracas y otros puntos de Venezuela dirigidos contra objetivos militares clave, Donald Trump confirma que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que Nicolás Maduro y su mujer han sido capturados y sacados por aire del país.