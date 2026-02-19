Ana Alonso, bronce en 'skimo' cuatro meses de un atropello: "Me decían que no iba a llegar a los Juegos..."

La española Ana Alonso ha ganado el bronce en la prueba sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, un logro que parecía casi imposible después del atropello que sufrió hace cuatro meses.

Anita, nacida hace 31 años en Granada, fue atropellada en octubre por un coche mientras entrenaba en bicicleta, ha acabado tercera en la primera final olímpica de la historia de este deporte --también conocido como skimo, que hace su estreno en estos Juegos--, solo por detrás de la suiza Marianne Fatton y de la francesa Emily Harrop.

Alonso, que sufrió entre otras lesiones una rotura de ligamentos en la rodilla en ese accidente, ha conseguido la sexta medalla olímpica invernal española de toda la historia, un balance que ha aumentado poco después con el oro conseguido por Oriol Cardona en la prueba masculina.

Los dos disputarán además el sábado la prueba de relevos mixtos, en la que España será de nuevo candidata a las medallas tras la demostración de sus competidores este jueves en la estación de Bormio.

03.29 min Transcripción completa Con Ana Alonso, Brance Olímpico en esquí de montaña, acabas de hacer historia, madre mía, Ana, ¿quién te iba a decir hace unos meses que ibas a estar aquí? subiéndote a un poder en los Juegos Olímpicos? La verdad es que no, no tengo palabras, estoy súper emocionada. Somati, que gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses porque ha sido súper duro. Pero siempre dije que yo no iba a cambiar mis objetivos, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos. Y aquí está la primera medalla. ¡Bendita locura! bendita locura la tuya, porque en tu caso sí que han sido sudor y lágrimas para estar aquí. Sí, sí, ha sido súper duro, de verdad. Pero es que he tenido muchísima gente que ha creído en mí, mi familia, la oficina, mi entrenador, mi psicólogo, la medicina y todo el equipo de España, de verdad, ha sido increíble, mis compañeros, y he sentido mucha fuerza, de verdad, y eso, que a pesar de camino que he tenido me siento muy afortunada. Primera medalla de España en estos Juegos Olímpicos 2026, la sexta en toda la historia de nuestro país Sí, la verdad que bueno, ya sabíamos que en el esquí de montaña venimos haciendo muy buenos resultados, que podíamos estar aquí luchando por las medallas y ojalá que sea la primera de muchas porque los chicos corren ahora y van a dar un golpe en la mesa. Dinos que tu rodilla te va a aguantar para pasado mañana, para eso lo hemos visto Sí, sí, la rodilla ya ha pasado peor y para el relevo va a aguantar como una campeona La primera decía, pero esperemos que no sea la última, porque ahora están Uri y Ot y luego ese relevo Eso, ahora tenemos a Uri que obviamente va a luchar por el oro, el mejor, y Ot que también puede estar en el podio, porque no también pelearle a Uri esa medalla de oro, así que vamos todavía por los chicos y el sábado por el relevo Enhorabuena, Ana Alonso, medalla de bronce en esquí de montaña Nos la quitan, así que nada, a recuperarse para dentro de dos Ana Alonso, emocionada tras lograr el bronce en Milano Cortina 2026: "La gente me miraba como si estuviera loca"

"Me decían que si estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos y aquí está la primera medalla (…) Tengo muchísima gente que ha creído en mí: mi familia, los fisios, mi entrenador, mi psicólogo, mi nutricionista y todo el equipo de España. De verdad, es increíble. He sentido mucha fuerza y eso a pesar del camino que he tenido. Me siento muy afortunada", ha declarado tras la prueba Ana Alonso a RTVE.