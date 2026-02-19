Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, vinculado al caso Epstein, por "conducta indebida en el cargo público"

La Policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, según ha avanzado la BBC. La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha informado en un comunicado de la detención de "un hombre de unos sesenta años de Norfolk" como sospechoso de "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público" y ha registrado domicilios en Berkshire y Norfolk.

En este comunicado no desvelan el nombre del detenido, aunque la cadena pública británica sí que informa de que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor. Previamente, medios locales habían informado de que seis coches de policía sin identificación y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado ⁠a Wood Farm, en la finca de Sandringham, al este de Inglaterra, la residencia actual de Andrés. El expríncipe cumple 66 años precisamente este jueves.

La policía del Valle del Támesis había informado a principios de febrero que estaba investigando las acusaciones de que el hermano del monarca británico había enviado documentos confidenciales del Gobierno británico al delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión, según los archivos recientemente publicados. Andrés Mountbatten-Windsor ha negado haber cometido ningún delito y ha dicho que lamenta su amistad con Epstein, pero no ha respondido a las solicitudes específicas de respuesta tras la publicación de los últimos archivos por parte del Gobierno de Estados Unidos.