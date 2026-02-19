Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, vinculado al caso Epstein, por "conducta indebida en el cargo público"
- El hermano del rey Carlos III ha aparecido en los documentos del pederasta Jeffrey Epstein
- La Policía investiga si Andrés envió documentos confidenciales del Gobierno británico al delincuente sexual estadounidense
La Policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, según ha avanzado la BBC. La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha informado en un comunicado de la detención de "un hombre de unos sesenta años de Norfolk" como sospechoso de "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público" y ha registrado domicilios en Berkshire y Norfolk.
En este comunicado no desvelan el nombre del detenido, aunque la cadena pública británica sí que informa de que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor. Previamente, medios locales habían informado de que seis coches de policía sin identificación y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado a Wood Farm, en la finca de Sandringham, al este de Inglaterra, la residencia actual de Andrés. El expríncipe cumple 66 años precisamente este jueves.
La policía del Valle del Támesis había informado a principios de febrero que estaba investigando las acusaciones de que el hermano del monarca británico había enviado documentos confidenciales del Gobierno británico al delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión, según los archivos recientemente publicados. Andrés Mountbatten-Windsor ha negado haber cometido ningún delito y ha dicho que lamenta su amistad con Epstein, pero no ha respondido a las solicitudes específicas de respuesta tras la publicación de los últimos archivos por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Vinculado al caso Epstein desde hace años
Andrés lleva años en el ojo del huracán por su vinculación con el caso Epstein, por lo que fue despojado el pasado octubre de sus títulos de príncipe y duque de York. En los últimos tiempos se han acumulado las pruebas de su amistad con el pederasta estadounidense y los indicios de que participó junto a él en abusos sexuales, en algunos casos con menores como víctimas.
Hace pocas semanas se publicaron unas fotos comprometedoras en las que aparecía arrodillado en el suelo encima de una mujer. En los últimos archivos de Epstein conocidos aparecen correos que pueden comprometer aún más a la persona de Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010, prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email".
En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias. La invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham se produjo en septiembre de 2010, solo un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual. "Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".
La última remesa de correos es aún más comprometedora para el exduque de York: habría facilitado a su amigo informes y datos confidenciales de varios de sus viajes como enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión, un cargo oficial que desempeñó entre 2001 y 2011.
Además de retirarle sus distinciones, Carlos III le ordenó en octubre abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- antes de que terminase el año.