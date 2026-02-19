El tiempo este jueves 19 de febrero: la borrasca Pedro dejará fuertes rachas de viento y temporal marítimo

Otra borrasca, con nombre Pedro, afectará a buena parte de España este jueves. Se registrarán rachas muy fuertes (superando los 70 km/h), en el litoral cantábrico, este y sureste peninsular y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas (por encima de los 120 km/h), en cabos muy expuestos del Cantábrico y en zonas puntuales del litoral y prelitoral sur catalán y de Baleares.

Hay 14 comunidades en aviso, en nueve de ellas naranja, sobre todo por viento y fenómenos costeros, aunque también por nevadas.

Se prevé la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste de la Península y la entrada de altas presiones desde el suroeste a partir del mediodía, estabilizando la atmósfera de sur a norte. En el tercio norte se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos, siendo los litorales donde se esperan los mayores acumulados.

En el resto peninsular y Baleares, el cielo estará nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones menos probables hacia el sur y este, que tenderán a remitir durante la tarde y que no se esperan en el extremo oriental. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota estará en torno a los 700-1.000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto.

Máximas este jueves EL TIEMPO TVE

Máximas en descenso Temperaturas máximas en descenso generalizado en todo el territorio; será notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior. Las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste. En Canarias, ligero ascenso en las islas más orientales y predominio de descensos en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, amainando en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día. Se prevé de intensidad fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán. También serán probables en interiores del área cantábrica, zonas de altas de la mitad norte y, especialmente, en gran parte del tercio oriental peninsular, donde pueden ser huracanadas en zonas expuestas y en el litoral sur catalán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte.