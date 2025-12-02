Trump le dijo a Maduro en su llamada que tenía una semana para abandonar Venezuela, según Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, le dio al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, un ultimátum por teléfono y le dijo que tenía una semana, hasta el viernes 28 de noviembre, para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera, informa Reuters. La agencia añade que al no producirse esa salida, Trump, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo del país caribeño, declaró el sábado 29 que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado", lo que el líder chavista calificó como una "amenaza".

La llamada se produjo el 21 de noviembre tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, que según la administración Trump incluye a Maduro, como organización terrorista extranjera.

Maduro y su Gobierno siempre han negado todas las acusaciones penales y afirman que Estados Unidos busca un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Los requisitos de Maduro que Trump rechazó Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa, que incluyera el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, según tres de las fuentes consultadas por Reuters. También solicitó el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios del Gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Maduro solicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que dirigiera un Gobierno interino antes de las nuevas elecciones, según dos de dichas fuentes. Pero Trump habría rechazado la mayoría de sus solicitudes durante la llamada, que duró menos de 15 minutos, y le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares. Ese salvoconducto expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado el cierre del espacio aéreo venezolano, aseguran dos de las fuentes consultadas. Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. "No fue ni bien ni mal", dijo el estadounidense a los periodistas. El Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del Gobierno, tampoco ha dado detalles. Trump confirma que habló con Maduro en medio de la tensión máxima con Venezuela: "No fue ni bien ni mal"