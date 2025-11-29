Trump anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela y el régimen de Maduro lo tacha de "amenaza colonialista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado, pese a no tener la autoridad para ello, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad". Lo ha hecho en un mensaje a través de su plataforma Truth Social.

El Gobierno de Venezuela ha rechazado por su parte este anuncio "hostil, unilateral y arbitrario" y ha criticado la "amenaza colonialista" contra el país del líder republicado, según un mensaje difundido en Telegram por el Ministerio de Exteriores. Y pese al anuncio, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, ha mantenido con normalidad sus operaciones este sábado, según ha podido constatar Efe.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!", asegura el mensaje del presidente estadounidense en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro.

Venezuela denuncia una "amenaza" a su soberanía El Gobierno de Venezuela ha respondido rechazando "con absoluta contundencia" el mensaje de Trump y le ha reprochado que de forma "insólita" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" venezolana. "Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil. Además, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado "una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y un "intento de intimidación". "Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", agrega la nota, que subraya igualmente que este país suramericano "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero". Y ha llamado a la comunidad internacional a rechazar este acto. Por otra parte, Venezuela advierte de que, con el anuncio de Trump, Estados Unidos "ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos". "A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta", ha expresado en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

¿Habrá un ataque más allá del mar? En la víspera, Trump advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe. El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona. 01.20 min Crece la incertidumbre en Barajas ante la imposibilidad de volar a Venezuela El Ejecutivo de Maduro revocó el miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde Venezuela. La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado más de 80 muertos y que se realiza con el argumento (no demostrado) de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro. La trama de Trump para reabrir el patio trasero de EE.UU. a golpe de drones y misiles en el Caribe Rodrigo García Melero