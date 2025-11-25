Maduro promete que "no van a poder con Venezuela" y evita hablar sobre el Cartel de los Soles
- Varios aviones militares de Estados Unidos han sobrevolado las aguas del Caribe
- EE.UU. designó como terrorista al Cartel de los Soles, que vincula con el Gobierno venezolano
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que "no van a poder" con su país. A pesar de no haber hecho referencia sobre a quién se refería, esta declaración llega durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Además, este lunes el Departamento de Estado ha encuadrado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.
La Administración de Donald Trump asegura que Maduro lidera dicho asociación junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno de Venezuela. Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Estados Unidos para justificar así una intervención. En su declaración en su programa semanal Con Maduro+, el mandatario caribeño evitó pronunciarse sobre el Cartel de los Soles.
"Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria", manifestó el mandatario en el canal estatal VTV. También ha destacado el apoyo que se ha levantado "en todas partes" hacia su país "frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas". Y, así, ha citado mensajes que ha recibido desde Estados como Bielorrusia.
Esta alocución de Maduro va en la línea de sus últimos gestos. Así, desde que Estados Unidos movilizó a sus tropas en el Caribe en agosto, ha llamado al reclutamiento masivo para "defender al país".
A principios de septiembre, ante el avance del conflicto, el gobernante aseguró que la nación sudamericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante 20 años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra que implica el uso de armamento. "Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", añadió Maduro.
Este lunes, y tal como se tenía previsto, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Esto da a la Administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.
Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde la década de 1990, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.
Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció este lunes a Cuba por denunciar la "patraña" del Cartel de los Soles. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, había afirmado previamente que esta organización es un "fetiche inventado" por los servicios de espionaje de Estados Unidos con el fin de justificar acciones violentas para derrocar el Gobierno venezolano.
Desde Estados Unidos, el medio de comunicación Axios ha informado de que Trump prevé hablar directamente con Maduro. Sin embargo, todavía no hay una fecha fijada para ello.
Aviones militares en el Caribe
Varios aviones militares de Estados Unidos han sobrevolado este lunes las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo FlightRadar24.
Así, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.
Estos movimientos se suman al despliegue militar de EE.UU. de las últimas semanas en la zona. Así, trasladó hasta la zona el portaviones Gerald Ford, el más grande del mundo. La nave cuenta con una capacidad de 5.000 marineros y 75 aviones militares. Además, incluye radares para controlar el tráfico aéreo y la navegación.
La Administración Trump justifica esta maniobra para "desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales". En esta estrategia, los EE.UU. han asesinado ya a 82 personas en una veintena de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga cerca de Venezuela y Colombia.
Por otra parte, el presidente confirmó a mediados de octubre que autoriza a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.
Este sobrevuelo en el Caribe coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.
Al menos 22 aviones que debían salir desde Caracas se han quedado en tierra desde el pasado sábado.