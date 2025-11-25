Maduro promete que "no van a poder con Venezuela" y evita hablar sobre el Cartel de los Soles

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que "no van a poder" con su país. A pesar de no haber hecho referencia sobre a quién se refería, esta declaración llega durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Además, este lunes el Departamento de Estado ha encuadrado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

La Administración de Donald Trump asegura que Maduro lidera dicho asociación junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno de Venezuela. Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Estados Unidos para justificar así una intervención. En su declaración en su programa semanal Con Maduro+, el mandatario caribeño evitó pronunciarse sobre el Cartel de los Soles.

"Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria", manifestó el mandatario en el canal estatal VTV. También ha destacado el apoyo que se ha levantado "en todas partes" hacia su país "frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas". Y, así, ha citado mensajes que ha recibido desde Estados como Bielorrusia.

Esta alocución de Maduro va en la línea de sus últimos gestos. Así, desde que Estados Unidos movilizó a sus tropas en el Caribe en agosto, ha llamado al reclutamiento masivo para "defender al país".

A principios de septiembre, ante el avance del conflicto, el gobernante aseguró que la nación sudamericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante 20 años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra que implica el uso de armamento. "Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", añadió Maduro.

Este lunes, y tal como se tenía previsto, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Esto da a la Administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cartel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde la década de 1990, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció este lunes a Cuba por denunciar la "patraña" del Cartel de los Soles. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, había afirmado previamente que esta organización es un "fetiche inventado" por los servicios de espionaje de Estados Unidos con el fin de justificar acciones violentas para derrocar el Gobierno venezolano.

Desde Estados Unidos, el medio de comunicación Axios ha informado de que Trump prevé hablar directamente con Maduro. Sin embargo, todavía no hay una fecha fijada para ello.