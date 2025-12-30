Consumo exige a siete empresas retirar los pisos turísticos ofertados en Territorios Palestinos Ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a siete empresas multinacionales que retiren de sus plataformas más de un centenar de anuncios sobre alojamientos turísticos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, ya que considera que "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional".

El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy se agarra al artículo 4 del Real Decreto-ley que incluye medidas para ayudar a la población palestina y prevenir el "genocidio" en Gaza. Dicho texto prohíbe explícitamente "la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos", una categoría en la que el Gobierno incluye la actividad turística.

El Ejecutivo ha anunciado que ya ha enviado un primer requerimiento a las plataformas para instarles a la retirada "inmediata" de un total de 138 anuncios o al bloqueo de su exhibición en España. De lo contrario, se arriesgan a "posteriores actuaciones" por parte de Consumo, si bien el Ministerio no ha especificado en su nota inicial ni las potenciales medidas a las que alude ni las empresas concretas señaladas en su investigación.

““