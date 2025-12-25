Israel insiste en que no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y que habrá asentamientos judíos en el norte del enclave

El Gobierno de Israel ha insistido este jueves en que no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y que habrá asentamientos judíos en el norte del enclave palestino. Esto violaría el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás el pasado 10 de octubre con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU.

"Israel nunca abandonará el territorio de Gaza", ha declarado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en una conferencia organizada por el periódico Makor Rishon, según recoge Efe. "Incluso después de la disolución de Hamás, se mantendrá una importante zona de seguridad que rodeará Gaza en zonas controladas para proteger el asentamiento. Y en la parte norte, según mi visión, será posible establecer asentamientos de forma ordenada cuando llegue el momento", ha añadido.

Hace dos días, Katz ya dijo públicamente que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza. Horas después, el Ministerio de Defensa se retractó, alegando que Katz se refería "únicamente a un contexto de seguridad".

La segunda fase del alto el fuego en Gaza, que no tiene fecha de implementación, prevé la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de la Franja y la creación de un Gobierno de transición. Mientras tanto, está en vigor una débil tregua que Israel ha violado en repetidas ocasiones, matando a más de 400 personas desde el 10 de octubre.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.900, la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Ese día ha comenzado la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1.200 personas.