Israel insiste en que no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y que habrá asentamientos judíos en el norte del enclave
- El acuerdo de alto el fuego con Hamás prevé la retirada total de las tropas israelíes
- Colonos israelíes hieren a pedradas a una bebé palestina en Hebrón
El Gobierno de Israel ha insistido este jueves en que no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y que habrá asentamientos judíos en el norte del enclave palestino. Esto violaría el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás el pasado 10 de octubre con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU.
"Israel nunca abandonará el territorio de Gaza", ha declarado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en una conferencia organizada por el periódico Makor Rishon, según recoge Efe. "Incluso después de la disolución de Hamás, se mantendrá una importante zona de seguridad que rodeará Gaza en zonas controladas para proteger el asentamiento. Y en la parte norte, según mi visión, será posible establecer asentamientos de forma ordenada cuando llegue el momento", ha añadido.
Hace dos días, Katz ya dijo públicamente que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza. Horas después, el Ministerio de Defensa se retractó, alegando que Katz se refería "únicamente a un contexto de seguridad".
La segunda fase del alto el fuego en Gaza, que no tiene fecha de implementación, prevé la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de la Franja y la creación de un Gobierno de transición. Mientras tanto, está en vigor una débil tregua que Israel ha violado en repetidas ocasiones, matando a más de 400 personas desde el 10 de octubre.
El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.900, la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Ese día ha comenzado la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1.200 personas.
Colonos israelíes hieren a una bebé palestina en Hebrón
Katz también se ha referido a la situación en Cisjordania, donde ha aumentado la violencia contra los palestinos, tanto por parte del Ejército como de los colonos, así como la política de creación y reconocimiento de colonias, ilegales según la legislación internacional. El ministro ha reconocido que el objetivo es expulsar a los palestinos para anexionarse el territorio.
"Es imposible ahora, debido a las circunstancias, declarar la soberanía [israelí sobre Cisjordania]. Soberanía práctica significa... [evacuar] a los palestinos de los campamentos terroristas, estacionar allí a las Fuerzas de Defensa de Israel y establecer asentamientos", ha explicado Katz, según Efe.
Precisamente este jueves, colonos israelíes han atacado con piedras una vivienda palestina en Cisjordania, hiriendo a una bebé de ocho meses. Ha ocurrido en la localidad de Sair, al noreste de Hebrón. La niña ha sufrido una herida en la cabeza y ha sido trasladada al hospital.
Según la agencia palestina Wafa, los atacantes provenían de la colonia ilegal de Asfar y de un nuevo asentamiento en la zona de Jorat al Jail. Este último es un puesto de avanzadilla que los colonos ocupan como paso previo a que el Gobierno israelí lo reconozca como nuevo asentamiento.
La Policía israelí ha detenido a ochos sospechosos por "participación en un incidente de violencia extremista".
Los ataques violentos de colonos contra palestinos se han multiplicado desde la formación del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, del que forman parte supremacistas judíos, y más aún desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel. Los colonos que son detenidos suelen ser liberados tras unos días en prisión domiciliaria.
Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, alrededor del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí por la violencia de los colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, y solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.
Desde el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado a un millar de palestinos en Cisjordania, entre ellos más de 200 menores de edad, y los colonos han matado a otros 21, según datos de la ONU y de la ONG israelí B’Tselem.