Belén vuelve a celebrar la Navidad tras dos años de una guerra que ha asolado Gaza
- La localidad cisjordana es el lugar donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús
- La ciudad palestina lleva dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí que ha devastado la Franja
La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena, tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y ha causado más de 70.000 muertos. La ciudad de Cisjordania ocupada ha finalizado la noche del martes sus preparativos de última hora en Nochebuena y ha dado comienzo a las celebraciones. A medianoche de la víspera de Navidad, las palabras del himno tradicional "La noche de Navidad" resonarán en la pequeña gruta de la Iglesia de la Natividad de Belén, construida en el lugar donde los cristianos creen que nació Jesucristo.
Durante la mañana se han ensalzado desfiles elegantemente vestidos, han marchado por las calles con sus tambores y cornetas, los vendedores han pregonado sus productos y los visitantes han acudido en masa a la Iglesia de la Natividad. "El espíritu está muy alto y la alegría reina entre todos los habitantes de la ciudad de Belén", ha asegurado a los medios el alcalde de la ciudad, Maher Canawati.
Durante los últimos dos años, mientras la guerra en Gaza se prolongaba, la Navidad en Belén ha sido una celebración sombría, sin las festividades, ni decoraciones, ni música tradicional. Sin embargo, este año, las familias por fin acuden de nuevo en masa a la Plaza del Pesebre, lo que da esperanza ante el frágil alto el fuego y proporciona un impulso económico muy necesario a Belén.
Además, la sobra de la guerra ha persuadido a los peregrinos que visitaban en estas fechas a la localidad. El turismo se ha visto perjudicado por estas circunstancias, una realidad que tiene un impacto directo en la economía local. El desempleo ha pasado en este periodo del 14% al 65%.
405 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja
La decisión se debe a la tregua que se anunció el pasado 10 de octubre en Gaza. Sin embargo, es una celebración contenida, al menos 405 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del plan de Donald Trump. Además, el ministerio de Sanidad en el enclave palestino, dependiente de Hamás, ha informado que los hospitales han recibido a al menos 1.115 heridos desde que entró el acuerdo entre Israel y Hamás.
Este miércoles, Egipto ha intensificado el envío de suministros esenciales al enclave palestino para ayudar a su población a afrontar el invierno después de que varias personas murieran por las lluvias y el frío en los últimos días. Decenas de miles de mantas, prendas de ropa de invierno, colchones y tiendas de campaña han sido enviados en los últimos días en convoyes de camiones desde la ciudad egipcia de Rafah, junto con alimentos, medicinas y combustible, según han informado fuentes de la Media Luna Roja Egipcia a la agencia EFE.