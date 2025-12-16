La ONU alerta de que Israel ha construido en 2025 un número récord de colonias ilegales en Cisjordania

La ONU ha alertado este martes de que Israel ha acelerado la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados y que este año 2025 se ha batido un récord, con el mayor número desde 2017. Las colonias israelíes en territorio palestino son ilegales según la legislación internacional.

El coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, ha advertido de que esta tendencia socava el derecho internacional y amenaza la viabilidad de la solución de dos Estados, informa Efe.

Alakbarov ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU su informe trimestral sobre la aplicación de la resolución 2334, que exige a Israel el cese de la colonización en Palestina.

Alakbarov ha instado también a Israel y Hamás a aplicar íntegramente el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, una "oportunidad clave para detener la violencia y mejorar la situación humanitaria".

El coordinador especial ha lamentado que el alto el fuego sigue siendo "frágil" y ha destacado que la ONU intenta dar respuesta a las "necesidades abrumadoras" de la población de Gaza, que sufre ahora las duras condiciones del invierno. Como ejemplo, ha confirmado que un recién nacido de dos semanas ha muerto de hipotermia en Jan Yunis.

El Gobierno israelí reconoce otros 19 asentamientos La semana pasada, el Gobierno israelí presidido por Benjamín Netanyahu decidió dar estatus legal, de acuerdo con la legislación israelí, a otros 19 asentamientos en Cisjordania. Algunos son nuevos pero otros habían sido abandonados anteriormente. La ANP condenó la decisión. El Gobierno mantiene en secreto la ubicación precisa de estos asentamientos. Según la información de que dispone la ONG israelí Paz Ahora, están distribuidos por toda Cisjordania, y son más numerosos entre la ciudad de Ramalah y la frontera con Jordania. Paz Ahora cifra en 68 las nuevas colonias establecidas por el Gobierno de Netanyahu en los últimos tres años (2023-2025), casi un 50 % más de las que ya existían. Eso sin contar la ampliación de colonias ya existentes: el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, afirmó a principios de mes que, desde 2022, se habían construido 51.370 viviendas en Cisjordania. El proyecto israelí de asentamiento E1, el ataúd de un Estado palestino que amenaza la vida de miles de beduinos EBBABA HAMEIDA (Enviada a Jerusalén) Paz Ahora recuerda la repercusión de amparar legalmente estos asentamientos, muchos de los cuales se iniciaron como puestos avanzados de los colonos: "legal y políticamente, es mucho más difícil evacuar un asentamiento establecido por una decisión del Gobierno que un puesto de avanzadilla construido sin autorización oficial".