El PSOE atiende a la petición de Sumar y se reunirán esta semana para rebajar la tensión entre los socios de coalición

El PSOE ha atendido a la petición de Sumar y ha propuesto mantener una reunión esta misma semana para rebajar la tensión con su socio de coalición. Así lo han confirmado fuentes de Moncloa, que no avanzan una fecha concreta porque aún deben "encajar agendas".

En medio de las denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE, Sumar ha solicitado un encuentro de carácter urgente con el objetivo de "recibir explicaciones" de los socialistas. "No nos cabe en la cabeza que los dos socios de Gobierno no se reúnan. No contemplamos la posibilidad de que ante una solicitud de reunión esta no se produzca", habían trasladado este mismo martes en rueda de prensa los dirigentes de IU, Enrique Santiago; Movimiento Sumar, Lara Hernández; los Comunes, Gerardo Pisarello y Más Madrid, Tesh Sidi.

Santiago ha expresado la contrariedad y preocupación del socio minoritario de la coalición al percibir al PSOE "totalmente paralizado" y enredado en una situación interna "inaceptable" ante casos de presunta corrupción y acoso sexual en sus filas. Además, ha criticado que el presidente no aprovechó este lunes, en su balance anual, una oportunidad de anunciar medidas de regeneración para salir de esta crisis, aunque ha reivindicado que el Gobierno progresista tiene que mostrar que merece la pena en el año y medio de legislatura que resta. "Hay que dar un empuje contundente y cambiar todo lo necesario", ha apuntado.

Los socialistas se han mostrado abiertos a la reunión urgente. Las fuentes consultadas han precisado que la intención de su partido es reunirse con Sumar esta misma semana, en un encuentro en el que participaría la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su equipo.

No obstante, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado que son socios que comparten una misma hoja de ruta y que "lo importante es no perder el objetivo ni el horizonte". En su última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha subrayado que "las reuniones con Sumar son a diario" dado que "son nuestros socios de Gobierno" y ha recordado que ambos partidos tratan de "mejorar la vida de la gente". "De eso va gobernar".

Asimismo, desde el PSOE han descartado una remodelación del Ejecutivo. Sánchez ya lo dejó claro en su comparecencia del lunes: dijo estar "orgulloso y agradecido" de todos sus ministros y no baraja hacer cambios más allá de los previsibles, como la salida de Alegría para concurrir en las elecciones aragonesas. "Cuando entran por la sala del Consejo de Ministros no son de Sumar o de PSOE, son ministros del Gobierno de España", aseguró.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido "coherencia" a Yolanda Díaz tras su petición de remodelar el Gobierno por los casos de acoso sexual que afectan al PSOE. "No sé si incluye a ministros de Sumar", ha lanzado en una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha recordado que tras la denuncia contra el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón no hubo peticiones de dimisión por parte de los ministros socialistas.